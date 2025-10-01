صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دہشتگردناکام ہونگے

  • پاکستان
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر)گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کوئٹہ میں ایف سی ہیڈکوارٹر کے قریب خودکش دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پرشہداکے اہلخانہ سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے ۔

گورنر نے کہا کہ فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد ملک کے امن کو سبوتاژ کرنے اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنا کر اپنے ناپاک عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ،فیصل کریم کنڈی نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر زور دیا کہ وہ ایسے بزدلانہ حملوں میں ملوث عناصر اور ان کے سہولت کاروں کو کیفرِ کردار تک پہنچائیں۔

Dunya Bethak