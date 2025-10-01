صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان پوسٹ :گریڈ 17 کے 6افسر تبدیل

  • پاکستان
پاکستان پوسٹ :گریڈ 17 کے 6افسر تبدیل

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) ڈائریکٹر جنرل پاکستان پوسٹ آفس نے پاکستان پوسٹ میں گریڈ 17 کے چھ افسران کے تبادلہ و تعیناتی کے احکامات جاری کر دیئے ۔

 احکامات کے مطابق ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ راولپنڈی سٹی تحریم صدیق کو تبدیل کر کے ڈی ایس اسلام آباد اور انکی جگہ مدیحہ آمنہ ساجد تعینات کیا گیا ہے ۔ ڈی ایس اسلام آباد عاطف نوید کو تبدیل کر کے اسسٹنٹ پوسٹ ماسٹر جنرل اسلام آباد سرکل، بیدار محمد خان کو پرنسپل پی ٹی سی اسلام آباد، چیف پوسٹ ماسٹر کراچی سٹی جی پی او اطہر الحق کو چیف پوسٹ ماسٹر کورنگی کراچی، ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ ایم ایس ٹی عقیل احمد کو ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ حیدرآباد تعینات کیا گیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

گلوبل وارمنگ ہر شخص کو کتنا غریب کردے گی

ایسی ایپ جو شارکس کی لائیو لوکیشن فراہم کرتی ہے

انفلوئنسر نے آئی فون 17 پرو میکس کیلئے چندہ مانگ لیا

امریکی محقق کا میوزک جو صرف بلیوں کیلئے مخصوص

ویتنامی شہری نے لمبے ترین ناخنوں کا اعزاز حاصل کرلیا

مشہور مصری ریسلر نے دانتوں سے کشتی کھینچ لی

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak