پاکستان پوسٹ :گریڈ 17 کے 6افسر تبدیل
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) ڈائریکٹر جنرل پاکستان پوسٹ آفس نے پاکستان پوسٹ میں گریڈ 17 کے چھ افسران کے تبادلہ و تعیناتی کے احکامات جاری کر دیئے ۔
احکامات کے مطابق ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ راولپنڈی سٹی تحریم صدیق کو تبدیل کر کے ڈی ایس اسلام آباد اور انکی جگہ مدیحہ آمنہ ساجد تعینات کیا گیا ہے ۔ ڈی ایس اسلام آباد عاطف نوید کو تبدیل کر کے اسسٹنٹ پوسٹ ماسٹر جنرل اسلام آباد سرکل، بیدار محمد خان کو پرنسپل پی ٹی سی اسلام آباد، چیف پوسٹ ماسٹر کراچی سٹی جی پی او اطہر الحق کو چیف پوسٹ ماسٹر کورنگی کراچی، ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ ایم ایس ٹی عقیل احمد کو ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ حیدرآباد تعینات کیا گیا ہے ۔