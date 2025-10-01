نظام الدین ارشد کا استعفیٰ منظور ، عمار کی خدمات سندھ کے سپرد
اسلام آباد (نیوز رپورٹر)وزیراعظم نے فنانس اینڈ اکانومی ٹیم کے لیڈ افسر نظام الدین ارشد کا استعفیٰ منظور کر لیا ، ایم پی سکیل ون کے افسر وزیراعظم آفس فنانس اینڈ اکانومی نظام الدین ارشد کا استعفیٰ 15 اکتوبر سے منظور کیا گیا۔
اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے پاکستان کسٹم سروس گروپ گریڈ 21 کے افسر و ایڈیشنل سیکرٹری وزارت صنعت و پیداوار آصف سعید خان کی ڈیپوٹیشن مدت میں 16 ستمبر سے 15 ستمبر 2027 تک دو سال کی توسیع دی گئی ، آفس مینجمنٹ سروس گروپ گریڈ 18 کی سیکشن آفیسر ماریہ فرحین کو دو سال 30 ستمبر 2027 تک جاپان کے لئے سٹڈی چھٹی دی گئی ، پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس سروس گروپ گریڈ 19 کے افسر محمد عمار خان کی خدمات تین سال کیلئے حکومت سندھ کے سروسز ڈیپارٹمنٹ کو سونپ دی گئی ہیں ۔