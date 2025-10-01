صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نظام الدین ارشد کا استعفیٰ منظور ، عمار کی خدمات سندھ کے سپرد

  • پاکستان
نظام الدین ارشد کا استعفیٰ منظور ، عمار کی خدمات سندھ کے سپرد

اسلام آباد (نیوز رپورٹر)وزیراعظم نے فنانس اینڈ اکانومی ٹیم کے لیڈ افسر نظام الدین ارشد کا استعفیٰ منظور کر لیا ، ایم پی سکیل ون کے افسر وزیراعظم آفس فنانس اینڈ اکانومی نظام الدین ارشد کا استعفیٰ 15 اکتوبر سے منظور کیا گیا۔

 اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے پاکستان کسٹم سروس گروپ گریڈ 21 کے افسر و ایڈیشنل سیکرٹری وزارت صنعت و پیداوار آصف سعید خان کی ڈیپوٹیشن مدت میں 16 ستمبر سے 15 ستمبر 2027 تک دو سال کی توسیع دی گئی ، آفس مینجمنٹ سروس گروپ گریڈ 18 کی سیکشن آفیسر ماریہ فرحین کو دو سال 30 ستمبر 2027 تک جاپان کے لئے سٹڈی چھٹی دی گئی ، پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس سروس گروپ گریڈ 19 کے افسر محمد عمار خان کی خدمات تین سال کیلئے حکومت سندھ کے سروسز ڈیپارٹمنٹ کو سونپ دی گئی ہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

گلوبل وارمنگ ہر شخص کو کتنا غریب کردے گی

ایسی ایپ جو شارکس کی لائیو لوکیشن فراہم کرتی ہے

انفلوئنسر نے آئی فون 17 پرو میکس کیلئے چندہ مانگ لیا

امریکی محقق کا میوزک جو صرف بلیوں کیلئے مخصوص

ویتنامی شہری نے لمبے ترین ناخنوں کا اعزاز حاصل کرلیا

مشہور مصری ریسلر نے دانتوں سے کشتی کھینچ لی

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak