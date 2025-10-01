صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
لاہور ہائیکورٹ:ترمیمی بل منظوری کیخلاف درخواست پر پنجاب حکومت کے وکلادلائل کیلئے طلب

لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس خالد اسحاق نے پنجاب بار کونسل ترمیمی بل منظور کرنے کے خلاف درخواست پر پنجاب حکومت کے وکلا کو 2 اکتوبر کو دلائل کیلئے طلب کرلیا۔

 عدالت نے پاکستان بار کونسل کے جواب داخل نہ کرانے پر یکطرفہ کارروائی شروع کر رکھی ہے ۔ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے درخواستوں کی مخالفت کی۔ وکیل فہد اکرام بھٹی نے موقف اپنایا کہ بار ایسوسی ایشنز کے امیدواروں کی اہلیت پہلے ہی طے ہے ،وفاقی حکومت نے لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل ایکٹ 1973 میں من پسند ترامیم کر دیں ،ملک بھر کی چاروں صوبائی بار کونسلز اور پاکستان بار کونسل ان مجوزہ ترامیم کو پہلے ہی مسترد کر چکی ہیں ،چاروں صوبائی بار کونسلوں کے الیکشن کا انعقادہونے جا رہا ہے ،امیدوار اپنی اپنی الیکشن مہم جاری رکھے ہیں ،ایسے میں مجوزہ ترامیم کے ذریعے حکومت بار ایسوسی ایشنز سے من پسند لوگوں کو منتخب کرنا چاہ رہی ہے ،سینیٹ نے عجلت میں مجوزہ بل منظور کیا ،عدالت اس مجوزہ ترمیمی بل کو سینیٹ سے پاس کرنے کے اقدام کو کالعدم قرار اور پنجاب بار کونسل کو شیڈول کے تحت اپنے الیکشن کروانے کا حکم دے ۔

