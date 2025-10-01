ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم ، خشک رہنے کا امکان
اسلام آباد (اے پی پی)محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور خشک رہیگا جبکہ زیریں/وسطی سندھ میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں/آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے ۔
گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا تاہم زیریں/وسطی سندھ میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔منگل کو ریکارڈ کئے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تربت 44، لسبیلہ 43، سبی 42، موہنجو داڑو میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔