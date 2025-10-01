صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نشتر کالونی:گھریلو ناچاقی پر بیوی پر تیزاب پھینکنے والا گرفتار

  • پاکستان
کاہنہ (نمائندہ دنیا) نشتر کالونی میں بیوی پر تیزاب پھینکنے والے ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔

واقعات کے مطابق متاثرہ خاتون سواری کے انتظار میں حاجی پارک سٹاپ  پر موجود تھی کہ اچانک ملزم وہاں پہنچا اور خاتون پر تیزاب پھینک کر فرار ہو گیا۔ تیزاب گرنے سے خاتون کا بایاں کان اور جسم کے دیگر حصے جھلس گئے ۔تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ ملزم متاثرہ خاتون کا شوہر یوحنا یونس ہے جس نے گھریلو ناچاقی کے باعث یہ اقدام کیا۔ ملزم واقعہ سے قبل بھی خاتون پر تشدد کر چکا ہے جس کا مقدمہ تھانہ نشتر میں درج ہے ۔ پولیس نے ملزم یوحنا یونس کے خلاف نیا مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے ۔

