چونیاں: 3منشیات فروش گرفتار ساڑھے 4 کلو چرس برآمد
قصور (نمائندہ دنیا) پولیس تھانہ سٹی چونیاں نے کارروائی کرتے ہوئے تین منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے اُن کے قبضہ سے ساڑھے 4 کلوگرام سے زائد چرس برآمد کر لی۔
پولیس نے خفیہ اطلاع پر ڈیرہ راؤ عبدالقیوم اسٹیڈیم کے قریب چھاپہ مار کر رکھ جھوک چونیاں کے رہائشی حیدر علی ولد عبدالغفور کو 1400 گرام چرس سمیت گرفتار کیا۔ اسی طرح پولیس نے پاور پلانٹ روڈ پر چھاپہ مار کارروائی کے دوران طالب حسین ولد اسماعیل اور عبدالخنان ولد شمس کو 3110 گرام چرس سمیت گرفتار کر لیا۔ تینوں کے خلاف مقدمہ درج کرلیاگیا۔