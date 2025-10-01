صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دبئی کے ہیمانی گروپ کا پنجاب میں 2 کروڑ ڈالر سرمایہ کاری کا فیصلہ

دبئی کے ہیمانی گروپ کا پنجاب میں 2 کروڑ ڈالر سرمایہ کاری کا فیصلہ

لاہور(خبرنگار) دبئی کا معروف ہیمانی گروپ پنجاب میں 2 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ اس منصوبے کے تحت خصوصی اقتصادی زون میں جدید ترین سہولیات سے آراستہ مینوفیکچرنگ پلانٹ اور ڈسٹری بیوشن سیٹ اپ قائم کیا جائے گا۔

اس مقصد کے لیے پنجاب بورڈ برائے سرمایہ کاری و تجارت (پی بی آئی ٹی) اور ہیمانی گروپ کے درمیان معاہدے پر دستخط کیے گئے ۔ یہ معاہدہ ہیمانی گروپ کے سی ای او مصطفیٰ ہیمانی اور پی بی آئی ٹی کے سی ای او عمران خاور نے کیا، جبکہ چیئرمین بورڈ محمد منتہیٰ اشرف بھی موقع پر موجود تھے ۔معاہدے کے مطابق منصوبے کے لیے سرمایہ کاری مکمل طور پر ہیمانی گروپ کے دبئی آفس سے غیر ملکی کرنسی میں لائی جائے گی۔ چیئرمین محمد منتہیٰ اشرف نے کہا کہ یہ معاہدہ صوبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ میں سنگِ میل ثابت ہوگا جس سے روزگار، برآمدات اور صنعتی بنیاد مضبوط ہوگی۔پی بی آئی ٹی کے سی ای او عمران خاور نے کہا کہ ہیمانی گروپ کی سرمایہ کاری کاروبار میں آسانی کی اصلاحات کی کامیابی کا ثبوت ہے ۔  پنجاب جدید بنیادی ڈھانچے اور دوستانہ ماحول کی بدولت سرمایہ کاروں کے لیے پسندیدہ مقام بنتا جا رہا ہے ۔ہیمانی گروپ کے سی ای او مصطفیٰ ہیمانی نے کہا کہ پلانٹ لاہور میں قائم کیا جائے گا اور ہم پاکستان میں کاروبار کو مزید وسعت دینے کے لیے پرجوش ہیں۔ یہ منصوبہ خطے کی معیشت میں یادگار اضافہ ہوگا۔

