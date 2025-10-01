دیر،زگئی کامیاب آپریشن، پاک فوج کا والہانہ استقبال، پھول نچھاور
باجوڑ(دنیا نیوز)خیبرپختونخوا کے علاقے دیر اور زگئی میں پاک فوج کا کامیاب آپریشن کے بعد عوام نے پرتپاک استقبال کیا گیا ،دیر میں پاک فوج کا فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشن اور قیام امن کے اقدامات پر والہانہ استقبال کیا گیا۔
عوام نے ایف سی کمانڈنٹ کو پھولوں کے ہار پہنا کر خراجِ تحسین پیش کیا، دیر کے عوام نے پاک فوج کی قربانیوں اور کاوشوں کو بھرپور انداز میں سراہا،دیر کی فضا پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی ،دوسری طرف باجوڑ کی تحصیل ماموند کے علاقے زگئی میں بھی عوام نے پاک فوج کی آمد پر اظہارِ تشکر کیا اور سکھ کا سانس لیا۔پاک فوج کی آمد پر باجوڑ کے عوام کا کہنا ہے کہ فوج کے آنے سے خوار ج سے جان چھوٹ جائے گی ،زگئی ماموند میں دو ماہ قبل مقامی لوگوں کے اصرار پر خوارج کے خلاف جرگے شروع ہوئے تھے ۔