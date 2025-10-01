نارنگ:ناکے لگا کر لوٹنے ،خاتون کو قتل کرنیوالے 5ڈ ا کو مبینہ مقابلے میں ہلاک
نارنگ منڈی،کالا شاہ کاکو،شیخوپورہ، لاہور، راولپنڈی(نمائندہ دنیا، نامہ نگار،ڈسٹرکٹ رپورٹر، ایجنسیاں)نارنگ منڈی ، خانقاہ ڈوگراں،راولپنڈی اور لاہورکے علاقہ ڈیفنس میں سی سی ڈی کے چار مبینہ مقابلوں میں 9ملزم ہلاک، 2فرار ہوگئے ۔
مریدکے نارووال روڈ پر چک بھلہ کے قریب سی سی ڈی اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلے میں ناکے لگاکر لوٹنے اور خاتون کو قتل کرنیوالے 5 ڈاکوہلاک، دو فرار ہوگئے ۔ پولیس کے مطابق تین روز قبل ان ڈاکوؤں نے مریدکے نارووال روڈ پر کرتو گاؤں کے قریب ناکہ لگا کر گاڑی نہ روکنے پر نارووال سے شیخوپورہ جانیوالے تاجر عامرعباس کی گاڑی پر فائرنگ کر کے اسکی بیوی مہوش کو گولی مارکر قتل جبکہ عامر کو زخمی کردیا تھا اور شہریوں میں خوف کی علامت بنے ہوئے تھے ۔ ڈکیتی کے دوران خاتون کے قتل کے واقعہ کے بعد انچارج سی سی ڈی شیخوپورہ افتخار احمد وریا کی نگرانی میں سی سی ڈی کی ٹیموں نے علاقہ کی نگرانی میں اضافہ کر دیا۔ گزشتہ صبح سحری کے وقت تین موٹر سائیکلوں پر سوار 7ڈاکو دوبارہ اسی مقام پر ناکہ لگا کرلوٹ مار میں مصروف تھے کہ سی سی ڈی کی ٹیم نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ سی سی ڈی پولیس کے مطابق اچانک گھیرے میں آنے پر ملزموں نے خوفزدہ ہو کر اندھا دھند فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ان کے اپنے ہی5 ساتھی گولیوں کا نشانہ بن کر مارے گئے جبکہ دو ملزم فرار ہو گئے جن کی تلاش جاری ہے ۔ہلاک ہونے والے پانچوں ڈاکو آپس میں رشتے دار ہیں،جن کا تعلق نارنگ منڈی کے علاقے منج آگریاں اور شہزاد ٹاؤن سے ہے ۔چار ڈاکو آپس میں دو دو سگے بھائی ہیں۔ عثمان اور شہروز کاتعلق نواحی گاؤں منج سیف، شعیب کاتعلق شہزاد ٹاؤن جبکہ اویس کاتعلق آگریاں سے ہے ۔پولیس نے پانچوں ملزموں کی لاشیں ضروری کارروائی کے بعدان کے لواحقین کے حوالے کردی ہیں ۔
پولیس کے مطابق ہلاک ہونیوالے ڈاکو عرصہ دراز سے مختلف تھانوں کو مطلوب تھے ، جن پر قتل ،اقدام قتل ،دوران ڈکیتی قتل، اغوا سمیت دیگر مقدمات درج تھے ۔مبینہ مقابلے کے دوران مریدکے نارووال روڈپر گھنٹوں ٹریفک جام رہنے سے گاڑیوں کی طویل قطاریں لگی رہیں۔ دوسرا مبینہ مقابلہ خانقاہ ڈوگراں کے قریبی گاؤں نہر پل بھوتن پورہ کے قریب ہوا جس میں تین موٹرسائیکل سوارڈاکوؤں کو سی سی ڈی نے رکنے کا اشارہ کیا مگر انہوں نے رکنے کی بجائے فائرنگ کردی ۔جوابی فائرنگ کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے انہی کا ایک ساتھی زخمی ہواتاہم جانبرنہ ہوسکا۔ہلاک ڈاکو کی شناخت شاہدعرف شاہدوبروتھاکے نام سے ہوئی ہے ۔ادھر سی سی ڈی نے لاہور کے علاقہ ڈیفنس کے علاقہ فیکٹری ایریا میں مبینہ مقابلے کے دوران دو زیر حراست ملزموں کو ہلاک کردیا۔پولیس کے مطابق دونوں زیرحراست ملزموں کو باب پاکستان ریکوری کیلئے لے جایا جا رہا تھا کہ انکے ساتھیوں نے فائرنگ کردی۔ فائرنگ کے تبادلے میں دونوں ملزم اپنے ساتھیوں کی گولیوں سے ہلاک ہو گئے ، جن کی شناخت نفیس اور سلمان کے نام سے ہوئی ہے ۔ سی سی ڈی کا کہنا ہے کہ دونوں ہلاک ملزم ڈکیتی، راہزنی اور دیگر سنگین وارداتوں میں ملوث تھے ۔ادھر راولپنڈی کے تھانہ پیرودھائی کے علاقہ میں لڑکے سے زیادتی کرنے والا ملزم مبینہ پولیس مقابلہ میں ہلاک ہوگیا ۔پولیس ترجمان کے مطابق ہلاک ملزم کی شناخت ولید کے نام سے ہوئی جو 15 سالہ لڑکے سے زیادتی کے بعد قتل کے مقدمے میں مطلوب تھا۔پولیس حکام کے مطابق پولیس پارٹی سنیپ چیکنگ میں مصروف تھی کہ ملزموں نے دیکھتے ہی فائرنگ شروع کردی ، جوابی کارروائی میں ملزم ولید مارا گیا۔