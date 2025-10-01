اسلام آباد آئی ٹی پارک، تکمیل کیلئے چوتھی بارتاریخ مقرر
اسلام آباد (نیوز رپورٹر)وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن نے اسلام آباد آئی ٹی پارک مکمل کرنے کیلئے 31اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے ، وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن کی جانب سے نومبر میں وزیراعظم سے آئی ٹی پارک کا افتتاح کروانے کی تجویز ہے۔
وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن کے مطابق آئی ٹی پارک کی تکمیل سے 10 ہزار سے زائد افراد کو روزگار ملے گا، وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن نے اسلام آباد میں چوتھی مرتبہ آئی ٹی پارک اسلام آباد کی تعمیر مکمل کرنے کی تاریخ مقرر کی ہے ، اسلام آباد آئی ٹی پارک کا تاحال تقریباً 90 فیصد سے زیادہ کام مکمل ہوا ہے اور 18 ارب روپے سے زائد رقم تعمیر پر خرچ ہو چکی ہے ، اسلام آباد آئی ٹی پارک کی تعمیر کا مجموعی بجٹ(70ملین ڈالر) 20 ارب روپے سے زیادہ ہے ، وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن نے اسلام آباد آئی ٹی پارک کی تعمیر مکمل کرنے کے لیے پہلے فروری 2025 کی مدت مقرر کی تھی، جس کے بعد جون 2025 اور پھر اگست 2025 مقرر کی تھی ، تاہم پارک کی تعمیر تاحال مکمل نہیں ہو سکی ہے ، وزیراعظم شہباز شریف نے بھی آئی ٹی پارک تعمیر مکمل نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی نے بھی 31 اکتوبر تک اسلام آباد آئی ٹی پارک کی تعمیر مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے ۔