پنجاب میں بلدیاتی الیکشن نہ کرانے پر الیکشن کمیشن کا اظہار افسوس
اسلام آباد(دنیا نیوز)الیکشن کمیشن پاکستان نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہ کرانے پر افسوس کا اظہار کر دیا۔چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیرصدارت الیکشن کمیشن میں پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے عدم انعقاد پر اہم اجلاس ہوا، سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات بارے اجلاس کو بریفنگ دی۔
بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب میں مقامی حکومتوں کی مدت 2021 میں ختم ہوچکی تھی، لوکل گورنمنٹ قوانین میں پانچ بار ترامیم کی جاچکی ہیں، الیکشن کمیشن تین بار حلقہ بندیاں کرچکا ہے ۔الیکشن کمیشن کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ الیکٹورل گروپس کی دو بار رجسٹریشن ہوچکی ہے ، چھٹی بار قانون سازی پر کام جاری ہے ، پنجاب حکومت سے کئی بار خط و کتابت اور میٹنگز ہوچکی ہیں۔ترجمان نے بتایا کہ بلدیاتی انتخابات نہ کرانے سے متعلق کیس کی سماعت 8 اکتوبر کو مقرر کر دی گئی، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا۔