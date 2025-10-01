پنجاب کے وسائل پر پہلے صوبے کے عوام کا حق :عظمیٰ
لاہور (سپیشل رپورٹر )وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمیٰ بخاری نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے حالیہ بیانات کو غیر سنجیدہ اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے وسائل، خزانے اور پانی پر سب سے پہلے پنجاب کے عوام کا حق ہے۔
اس کے بعد کسی اور کا۔عظمیٰ بخاری نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے رہنما پنجاب کے سیلاب پر سیاست کر رہے ہیں۔ کیا یہ مشورہ ان کو مودی نے دیا ؟اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ صوبائی اور لسانی سیاست کو ہوا دینے کی کوشش پیپلز پارٹی خود کررہی ہے ، وہ بھی ایک منظم مہم کے تحت۔وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ اگر آپ کو سوال جواب کرنا ہے تو اسمبلی کا فورم موجود ہے ۔ اگر خود حاضر نہیں ہوسکتے تو آپ کے ارکان تو وہاں موجود ہیں۔ مگر جب آپ میڈیا پر آکر پنجاب کے سیلاب جیسے حساس مسئلے پر اپنی مردہ سیاست کو زندہ کریں گے تو جواب بھی میڈیا پر ہی دیا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں مریم نواز کی کامیابی اور عوامی خدمت سے تکلیف ہورہی ہے ، کیونکہ اب سندھ کے عوام بھی مریم نواز کو یاد کرتے ہیں۔
انہوں نے پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سندھ گزشتہ دو دہائیوں سے ایک ہی خاندان کے قبضے میں ہے ۔ وہاں عوام کی خدمت کے کون سے کارنامے سرانجام دئیے گئے ؟ یہ سب کو معلوم ہے ۔پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی وزیر اعلیٰ پنجاب پر تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پی پی پی ترجمان گندم اور سیلاب پر سیاست کریں گی تو جواب بھی ملے گا،پی پی پی ترجمانوں نے بلاجواز تنقید کی تو جواب سننے کا حوصلہ بھی رکھیں،گندم اور سیلاب پر بلاجواز سیاسی بیان بازی کی ہے تو جواب بھی سننا پڑے گا،مسلم لیگ (ن) کے کسی ترجمان نے کبھی کسی صوبے کی ترقی پہ سیاسی بیان بازی نہیں کی،صوبوں کی ایک دوسرے پر بلاجواز تنقید پاکستان کے مفاد میں نہیں جسے پیپلز پارٹی کو سمجھنا ہو گا۔