قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے سینیٹرز کے اعزاز میں ظہرانہ دیا
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر،اپنے رپورٹر سے ) قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے ایوانِ صدر میں سینیٹرز کے اعزاز میں ظہرانہ دیا۔
جس میں وفاقی وزراء اعظم نذیر تارڑ،طارق فضل چودھری ،سینیٹرز شیری رحمن، منظور احمد کاکڑ، علی ظفر، عطاالرحمن، ہدایت اللہ اور عامر چشتی نے شرکت کی ۔قائم مقام صدر گیلانی کا کہنا تھا کہ قومی چیلنجز کے حل کے لیے سیاسی رابطے اور تعاون ضروری ہیں۔جمہوریت کے استحکام اور عوامی فلاح کے لیے جامع مکالمہ اور اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔