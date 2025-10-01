صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران نے پارٹی پر انہیں مسلط کیا جن کا کنٹرول نہیں:فواد

لاہور(دنیا نیوز)سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے دنیا نیوز کے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے پارٹی پر انہیں مسلط کیا جن کا کنٹرول نہیں، پی پی پی اور ن لیگ کی کوئی حیثیت ہی نہیں،ملک کی دو پٹڑیاں ہیں،ایک اسٹیبلشمنٹ، دوسری سیاسی پٹڑی ہے۔

 جو پی ٹی آئی کے پاس ہے ، ن لیگ اور پی پی دونوں کا مینڈیٹ جینوئین ہی نہیں ہے ، ان کا زبردستی کا مینڈیٹ ہے ، انہوں نے اختیا ر آپس میں بانٹ رکھا ہے ، یہ تیرا وہ میرا  کی پالیسی ہے ، صدر مملکت کو پتا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے ، انہیں فیصلوں کے بارے بتایا ہی نہیں جا رہا، وہ تو صرف دہی کھا رہے ہیں، اگر غیر اہم لوگ امریکا ساتھ جا سکتے تھے تو بلاول کو کیوں نہیں لے جا سکتے تھے ، مریم نواز نے ایگریسیو سٹینڈ لیا ہے ، اس لیے ان کی کابینہ بھی ایسا ہی کہے گی، دونوں پارٹیوں کا یہاں ساتھ ختم ہو جائے ، ایسا ممکن نہیں۔ پی پی پی میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے فیصلے چلتے ہیں، ن لیگ میں نواز شریف کے چلتے ہیں، مریم اور بلاول ایک حد تک ہی بات کر سکتے ہیں، خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور کے اوپر دبائو بڑھا ہے ، علیمہ سیدھی بات کر دیتی ہیں، پی ٹی آئی اصل میں عمران کا نام ہے۔

کے پی کے میں وسائل خرچ کر کے جلسہ کرایا گیا، اس میں عمران خان کے بیٹوں کی تقریر کرا دیتے ، ایسا نہیں کیا گیا، گنڈا پو ر اپنے لیے مشکلات خود بڑھا رہے ہیں، لوگ علیمہ خان کے ساتھ ہی جڑیں گے یا عمران کے بیٹوں کے ساتھ، گنڈا پور پارٹی کے فیصلے نہیں کر سکتے ، عمران خان نے ایسے لوگوں کو پارٹی پر مسلط کیا ہے ، جن کا کنٹرول نہیں، پنجاب میں انہوں نے بزدار کو اسی لیے لگایا تھا تاکہ کنٹرول انکے اپنے پاس رہے ، وہ یہ پاور کسی اور کونہیں دے سکتے تھے ، عمران کہتے ہیں جس نے بات کرنی ہے مجھ سے کر لے ، درست فیصلے ہوتے تو یہ لیڈر شپ آگے نہ ہوتی، پی ٹی آئی خود بخود چل رہی ہے ، خان کی غلطی یہ ہے کہ جو لوگ پارٹی کو چلا سکتے تھے ، وہ باہر ہیں، عمران ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، ان کو اندر رکھنے کے لیے جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کو تباہ کیا گیا، قانون میں ویڈیو لنک ٹرائل کا جواز نہیں، جیسا ان کا ہو رہا ہے ، وہ سیاست کی وجہ سے اندر ہیں، کسی قانون کے تحت نہیں، وہ کسی پر ٹرسٹ نہیں کرتے ، انکے بیٹوں پر انکا ٹرسٹ ہے انہیں آگے لانا چاہیے ۔

