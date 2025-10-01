صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میچ جیتنے پر کبڈی کھلاڑی کو قتل کرنیوالے مجرم کو سزائے موت کا حکم

لاہور(کورٹ رپورٹر )لاہور کی سیشن کورٹ نے میچ جیتنے پر کبڈی کے کھلاڑی کو قتل کرنیوالے مجرم وارث کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔

ایڈیشنل سیشن جج شعیب انور قریشی نے کیس کی سماعت کی، جس میں پراسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہی، جس کے بعد ایڈیشنل سیشن جج شعیب انور قریشی نے مجرم کو سزائے موت اور 2 لاکھ روپے جرمانہ کا حکم سنایا۔مجرم کے خلاف تھانہ کاہنہ پولیس نے 2022 میں مقدمہ درج کیا تھا۔مجرم کے خلاف سرکاری وکیل محمد شبیر خان نے گواہوں کو پیش کرتے ہوئے بتایا کہ مجرم نے میچ ہارنے کی رنجش میں کبڈی کے کھلاڑی کو گولی مار کر قتل کیا۔ عدالت نے گواہوں کے بیانات اور شہادتوں کی روشنی میں فیصلہ سنایا۔ 

