جج ہمایوں دلاور کی فیس بک پر پوسٹ کے خلاف درخواست خارج

  • پاکستان
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس اعظم خان کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے جج ہمایوں دلاور کی فیس بک پر پوسٹ کے خلاف دائر درخواست عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دی ۔

گزشتہ روز سماعت کے دوران دومرتبہ کیس کال کیے جانے کے باوجود بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی عدالت پیش نہ ہوا،جس پر عدالت نے عدم پیروی پر در خواست خارج کرنے کا حکم سنادیا۔ اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس ارباب  محمد طاہر کی عدالت میں زیر سماعت بانی تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو ازدواجی تعلقات کے لیے سہولت فراہم کرنے سے متعلق شہری کی درخواست پر سماعت نہ ہو سکی ۔ عدالت کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی ۔ 

