لیگی رکن کا اپنی ہی حکومت پر زرعی ٹیکس ایوان سے بغیر منظوری عائد کرنے کا الزام
لاہور (سیاسی نمائندہ)مسلم لیگ (ن)کے رکن پنجاب اسمبلی ذوالفقار علی شاہ نے اپنی ہی حکومت پر زرعی ٹیکس ایوان سے منظوری لئے بغیر عائد کرنے کا سنگین الزام عائد کر دیا۔
اس حوالے سے انہوں نے تحریکِ استحقاق پنجاب اسمبلی میں پیش کی تھی، جسے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کمیٹی برائے استحقاق کے سپرد کر دیا تھا۔ گزشتہ روز پنجاب اسمبلی میں استحقاق کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں ذوالفقار علی کی پیش کردہ تحریک کے مطابق پنجاب حکومت نے پنجاب زرعی انکم ٹیکس (ترمیمی) ایکٹ 2024 اسمبلی سے منظور کروایا تھا جس کی شق کے مطابق کسی بھی ٹیکس کے نفاذ سے قبل بجٹ میں ایوان کی منظوری لازمی قرار دی گئی ہے ۔ تاہم محکمہ ریونیو نے 5 مارچ 2025 کو زرعی ٹیکس میں ترمیم کی لیکن بجٹ اجلاس 2025-26 میں اس کی منظوری نہیں لی گئی۔ متن کے مطابق محکمہ ریونیو کا یہ اقدام قانون کی سنگین خلاف ورزی اور پورے ایوان کے استحقاق کی پامالی ہے ۔کمیٹی برائے استحقاق کا اجلاس چیئرمین کمیٹی سمیع اللہ خان کی زیرِ صدارت ہوا جس میں محکمے سے جواب طلب کیا گیا۔ چیئرمین کمیٹی سمیع اللہ خان نے کہا کہ بنیادی سوال یہ ہے کہ نوٹیفکیشن کے بعد ایوان سے منظوری کیوں نہیں لی گئی؟ انہوں نے معاملے کو سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ تک مؤخر کرتے ہوئے کہا کہ سپیکر کی رولنگ سے نہ صرف ادارے بلکہ ارکان اسمبلی کو بھی وضاحت ملے گی۔