پاکستان نے 500 ملین ڈالر یورو بانڈ کی بروقت ادائیگی کر دی

اسلام آباد (دنیا نیوز، اے پی پی) پاکستان نے قرضوں کی وقت پر معیاری ادائیگیاں یقینی بنانے کی پالیسی کے تحت 500 ملین ڈالر کے بین الاقوامی یورو بانڈ زکی بروقت ادائیگی کر دی۔

وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری پیغام میں کہا کہ پاکستان نے 30 ستمبر 2025 کو میچور ہونے والے یورو بانڈز کی وقت پر ادائیگی کر دی ہے ۔ یہ بانڈ 2015 میں عالمی سرمایہ کاروں کیلئے 10 سال کی مدت کیلئے جاری کیے گئے تھے ۔انہوں نے کہا کہقرض کا جی ڈی پی تناسب 77 فیصد سے کم ہو کر 70 فیصد پر آگیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجموعی قرضوں میں غیر ملکی قرضوں کا تناسب مالی سال 2025 میں 38 فیصد سے کم ہو کر 32 فیصد ہوگیا ہے ، اس کے ساتھ ساتھ قرضوں کے اخراجات اور اضافے کی رفتار گزشتہ برسوں کی نسبت معتدل رہی۔ 

