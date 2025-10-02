خیبرپختونخوا :کئی وزرا کے محکمے تبدیل،معاون خصوصی ڈاکٹر امجد کو صوبائی وزیر بنا دیا گیا پاکستان 02 اکتوبر ، 2025

پشاور(دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک)خیبرپختونخوا کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد وبدل، معاون خصوصی ارباب عاصم کو محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم کا قلمدان دے دیا گیا۔

معاون خصوصی محمد اسرار کا قلمدان تبدیل، محکمہ آبپاشی دے دیا گیا۔ صوبائی وزیر ایکسائز خلیق الرحمن کو محکمہ صحت، مشیر صحت احتشام علی کو محکمہ ایکسائز کا قلمدان تفویض کیا گیا ہے ۔صوبائی وزیر فضل شکور کا محکمہ بھی تبدیل، انہیں سیاحت کا قلمدان مل گیا، مشیر برائے سیاحت زاہد چن زیب کو محکمہ محنت،صوبائی وزیر پبلک ہیلتھ پختون یار وزیر کو کھیلوں کا قلمدان دے دیا گیا۔ صوبائی وزیر کھیل فخر جہاں وزیر کو پبلک ہیلتھ انجینئرنگ مل گئی۔حمید الرحمن وزیراعلیٰ کے معاون خصوصی تعینات ، معاون خصوصی ڈاکٹر امجد کو صوبائی وزیر بنا دیا گیا۔