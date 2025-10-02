صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خیبرپختونخوا :کئی وزرا کے محکمے تبدیل،معاون خصوصی ڈاکٹر امجد کو صوبائی وزیر بنا دیا گیا

  • پاکستان
خیبرپختونخوا :کئی وزرا کے محکمے تبدیل،معاون خصوصی ڈاکٹر امجد کو صوبائی وزیر بنا دیا گیا

پشاور(دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک)خیبرپختونخوا کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد وبدل، معاون خصوصی ارباب عاصم کو محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم کا قلمدان دے دیا گیا۔

معاون خصوصی محمد اسرار کا قلمدان تبدیل، محکمہ آبپاشی دے دیا گیا۔ صوبائی وزیر ایکسائز خلیق الرحمن کو محکمہ صحت، مشیر صحت احتشام علی کو محکمہ ایکسائز کا قلمدان تفویض کیا گیا ہے ۔صوبائی وزیر فضل شکور کا محکمہ بھی تبدیل، انہیں سیاحت کا قلمدان مل گیا، مشیر برائے سیاحت زاہد چن زیب کو محکمہ محنت،صوبائی وزیر پبلک ہیلتھ پختون یار وزیر کو کھیلوں کا قلمدان دے دیا گیا۔ صوبائی وزیر کھیل فخر جہاں وزیر کو پبلک ہیلتھ انجینئرنگ مل گئی۔حمید الرحمن وزیراعلیٰ کے معاون خصوصی تعینات ، معاون خصوصی ڈاکٹر امجد کو صوبائی وزیر بنا دیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

فیکٹری ایریا، گلبرگ، چوہنگ سے 3 افراد کی لاشیں برآمد

خاتون پر تشدد کرنے والا شوہر گرفتار

شاہدرہ : نوجوان اندھی گولی لگنے سے جاں بحق

منشیات فروش میاں بیوی گرفتار

فون پر شہری کو قتل کی دھمکیاں، مقدمہ درج

مخالفین نے فائرنگ کرکے ایک شخص کو لہولہان کردیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak