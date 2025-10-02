سیلاب سروے: 41 ہزار متاثرین 49 ہزار ایکڑ زمین کا ڈیٹا جمع
لاہور(سٹی رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں کا سروے جاری ہے۔ اس مقصد کے لیے مجموعی طور پر ایک ہزار 314 ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں سرگرم عمل ہیں۔
پی ڈی ایم اے حکام کے مطابق سروے کا عمل رواں ماہ کے اختتام تک مکمل کرلیا جائے گا۔تفصیلات کے مطابق پنجاب کے 27 اضلاع میں نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے جاری ہے ۔ اب تک سروے ٹیمیں 41 ہزار 735 سیلاب متاثرین کا ڈیٹا جمع کر چکی ہیں، جبکہ 28 ہزار 632 کسانوں سے اُن کی متاثرہ فصلوں کا ریکارڈ بھی حاصل کیا گیا ہے ۔ اس دوران 49 ہزار 510 ایکڑ متاثرہ زرعی اراضی کی نشاندہی کی گئی ہے ۔پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق سیلاب سے متاثرہ 12 ہزار 500 مکانات کا ڈیٹا بھی جمع کر لیا گیا ہے ۔ اس کے علاوہ سیلاب کے دوران مویشیوں سے محروم ہونے والے 603 لائیو سٹاک فارمرز سے ہلاک ہونے والے 24 ہزار 59 مویشیوں کی تفصیل بھی حاصل کی گئی ہے ۔ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان علی کاٹھیا نے کہا ہے کہ سروے مکمل ہونے کے بعد متاثرین کی بحالی کے پیکیج پر عمل درآمد شروع کردیا جائے گا۔