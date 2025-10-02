صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب سروے: 41 ہزار متاثرین 49 ہزار ایکڑ زمین کا ڈیٹا جمع

  • پاکستان
سیلاب سروے: 41 ہزار متاثرین 49 ہزار ایکڑ زمین کا ڈیٹا جمع

لاہور(سٹی رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں کا سروے جاری ہے۔ اس مقصد کے لیے مجموعی طور پر ایک ہزار 314 ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں سرگرم عمل ہیں۔

پی ڈی ایم اے حکام کے مطابق سروے کا عمل رواں ماہ کے اختتام تک مکمل کرلیا جائے گا۔تفصیلات کے مطابق پنجاب کے 27 اضلاع میں نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے جاری ہے ۔ اب تک سروے ٹیمیں 41 ہزار 735 سیلاب متاثرین کا ڈیٹا جمع کر چکی ہیں، جبکہ 28 ہزار 632 کسانوں سے اُن کی متاثرہ فصلوں کا ریکارڈ بھی حاصل کیا گیا ہے ۔ اس دوران 49 ہزار 510 ایکڑ متاثرہ زرعی اراضی کی نشاندہی کی گئی ہے ۔پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق سیلاب سے متاثرہ 12 ہزار 500 مکانات کا ڈیٹا بھی جمع کر لیا گیا ہے ۔ اس کے علاوہ سیلاب کے دوران مویشیوں سے محروم ہونے والے 603 لائیو سٹاک فارمرز سے ہلاک ہونے والے 24 ہزار 59 مویشیوں کی تفصیل بھی حاصل کی گئی ہے ۔ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان علی کاٹھیا نے کہا ہے کہ سروے مکمل ہونے کے بعد متاثرین کی بحالی کے پیکیج پر عمل درآمد شروع کردیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، انڈیکس 146پوائنٹس بڑھ گیا

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا3500روپے مزید مہنگا

مرکنٹائل ایکسچینج میں66ارب کے 63241سودے

سی پیک کی طرز پرپاک سعودی اقتصادی راہداری شروع کی جائے ،افتخارعلی ملک

غیر موافق پالیسیوں سے ٹیکسٹائل برآمد کنندگان پریشان

ڈیجیٹل معیشت کے خواہشمندوں کیلئے ریلیف پیکیج کا مطالبہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak