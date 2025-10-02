صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندر میں خاتون نے مبینہ طور پر 55سالہ شوہر کو قتل کر دیا

  • پاکستان
سندر میں خاتون نے مبینہ طور پر 55سالہ شوہر کو قتل کر دیا

لاہور(کرائم رپورٹر)سندرکے علاقے میں خاتون نے مبینہ طورپر 55سالہ شوہر کو قتل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق کراچی میں رہائش پذیر سجاد احمد اپنی بیوی جویریہ اکبر عرف پنکی کو ملنے سندر کے علاقے کنیال گارڈن اسکے گھر آیا ہوا تھا۔۔۔

 کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہوگئی جس پر اسے ہسپتال لیجایاگیا مگر وہ جانبر نہ ہوسکا۔سجاد کے بھائی عدنان کا کہنا   ہے کہ اسکے بھائی کا بیوی جویریہ سے کاروبار کے سلسلہ میں اکثر جھگڑا رہتا تھا ،جویریہ اکبر اور اسکے پرانے ساتھی ضمیر عباس اور پانچ نامعلوم افراد نے سجاد کو قتل کیا ہے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے لاش پوسٹمارٹم کیلئے منتقل کر کے تحقیقات کا آغاز کردیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

اسرائیل نے گلوبل صمود فلوٹیلا کو گھیرے میں لے لیا :ارکان زیر حراست،سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی شامل

قطر پر حملہ امریکا پر حملہ ہوگا:ٹرمپ نے آرڈر جاری کر دیا

فلسطینی حامی طلباکی گرفتاری اور ملک بدری غیر قانونی:امریکی جج

افغانستان میں انٹر نیٹ اور موبائل سروسز 48 گھنٹے بعد بحال

امریکی سینیٹ میں فنڈنگ بل مسترد، حکومتی شٹ ڈاؤن شروع

روہنگیا مسلمانوں کی محفوظ واپسی یقینی بنائی جائے :پاکستان کا مطالبہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak