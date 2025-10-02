سندر میں خاتون نے مبینہ طور پر 55سالہ شوہر کو قتل کر دیا
لاہور(کرائم رپورٹر)سندرکے علاقے میں خاتون نے مبینہ طورپر 55سالہ شوہر کو قتل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق کراچی میں رہائش پذیر سجاد احمد اپنی بیوی جویریہ اکبر عرف پنکی کو ملنے سندر کے علاقے کنیال گارڈن اسکے گھر آیا ہوا تھا۔۔۔
کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہوگئی جس پر اسے ہسپتال لیجایاگیا مگر وہ جانبر نہ ہوسکا۔سجاد کے بھائی عدنان کا کہنا ہے کہ اسکے بھائی کا بیوی جویریہ سے کاروبار کے سلسلہ میں اکثر جھگڑا رہتا تھا ،جویریہ اکبر اور اسکے پرانے ساتھی ضمیر عباس اور پانچ نامعلوم افراد نے سجاد کو قتل کیا ہے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے لاش پوسٹمارٹم کیلئے منتقل کر کے تحقیقات کا آغاز کردیا ۔