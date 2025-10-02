صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیخوپورہ:محکمہ آبپاشی جعلی بھرتی ملازمین پنشن روک دی گئی،تحقیقات نیب کے سپرد

شیخوپورہ:محکمہ آبپاشی جعلی بھرتی ملازمین پنشن روک دی گئی،تحقیقات نیب کے سپرد

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)محکمہ آبپاشی کے شعبہ سٹوراینڈ ورکشاپ ڈویژن میں جعلسازی سے بھرتی اور بعدازاں ریٹائرڈ کیے جانے والے سینکڑوں ملازمین کی پنشن روک دی گئی ۔۔۔

 ذرائع کے مطابق محکمہ خزانہ نے یہ اقدام محکمہ کے حکام کی رپورٹ پر کیا جبکہ جعلسازی سے بھرتی پر تحقیقات انکوائری آفیسر کو قتل کی دھمکیوں پر نیب کے سپرد کر دی گئی ۔ جعلی بھرتیاں 2017-20کے دوران ہوئیں،بعد ازاں2009 میں بھرتی ظاہر کر کے سروس 10 برس بڑھا کر پنشنر بنا دیا گیا ۔محکمہ آبپاشی نے سٹور اینڈ ورکشاپ ڈویژن میں2009 سے ابتک کام کرنیوالے 19 ایگزیکٹو انجینئرز ،ایس ڈی اوز، اکاؤنٹس کلرکس اور محکمہ خزانہ ضلع شیخوپورہ کے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسرز،اکاؤنٹنٹس اور ڈیٹا انٹری آپریٹرزکے نام بھی نیب کو فراہم کر دیئے ہیں ۔جعلسازی سے سرکاری خزانے کو پہنچنے والے نقصان کا اندازہ 5ارب روپے لگایا گیا ہے ۔

 

