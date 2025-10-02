صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور (سیاسی نمائندہ) پنجاب حکومت نے صوبے بھر کے سرکاری ملازمین کیلئے سوشل میڈیا کے استعمال سے متعلق نئے رہنما اصول جاری کر دیئے ۔ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ سرکاری افسران سوشل میڈیا پر عوامی بیانات، آرا یا سرکاری معلومات بغیر مجاز اتھارٹی کی منظوری کے شیئر نہیں کر سکیں گے۔۔۔

نوٹیفکیشن کے مطابق بعض سرکاری افسران کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے فیس بک، ٹوئٹر،  واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر غیر ضروری مشغولیت اور غیر محتاط رویے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے ۔ اس عمل کو عوامی تاثر پر منفی اثر ڈالنے والا قرار دیتے ہوئے ہدایت کی گئی ہے کہ سرکاری ملازمین سوشل میڈیا پر اعلیٰ اخلاقی معیار، دیانت اور اپنے منصب کے شایان شان رویہ اختیار کریں۔ کوئی بھی آن لائن بیان یا رائے قومی سلامتی، امن عامہ اور اخلاقی اقدار کو نقصان پہنچانے والی نہیں ہونی چاہیے ، نہ ہی عدالت کی توہین، غیر قانونی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی یا فرقہ واریت کو فروغ دینے والا مواد شائع کیا جائے ۔ اس طرح کی سرگرمیاں قواعد کے تحت سنگین خلاف ورزی شمار ہوں گی اور انضباطی کارروائی کا باعث بنیں گی۔نوٹیفکیشن میں افسروں کو خبردار کیا گیا ہے کہ ذاتی شہرت، خود نمائی یا سرکاری سرگرمیوں کو ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کرنا ممنوع ہوگا، کسی بھی قسم کے ذاتی کارناموں کی تشہیر یا سوشل میڈیا پر اپنی کارکردگی کو اجاگر کرنے کی کوشش سختی سے روکی گئی ہے ۔ ان احکامات پر عمل درآمد تمام افسروں اور ملازمین کے لیے لازمی ہے ، اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قواعد و ضوابط کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

 

