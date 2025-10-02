چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتیں ،شہریوں کالاکھوں کانقصان
لاہور(کرائم رپورٹر)چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے ، زیورات ،موبائل فونز ،موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سے محروم ہوگئے۔۔۔ ،بتایاگیاہے کہ ہربنس پورہ میں انوار سے 1 لاکھ 50ہزار روپے اور۔۔۔
موبائل ،مانگامنڈی میں نسیم سے 1 لاکھ 40ہزار روپے اور موبائل ،شفیق آباد میں یعقوب سے 1 لاکھ 35ہزار روپے اور موبائل ،نشترکالونی میں اعجاز سے 1لاکھ 30ہزار روپے اور موبائل ،شیرا کوٹ کے علاقے میں واجد سے 10 ہزار روپے اور موبائل ،نصیرآباد میں منیب سے 1لاکھ 20ہزار روپے ،موبائل ،شیرا کوٹ میں نعمان سے 13 ہزار روپے اور موبائل فون چھین لیا گیا۔ جنوبی چھاؤنی سے کاشف اور گلشن راوی سے انعام کی گاڑیاں جبکہ مغل پورہ سے جواد ، اچھرہ سے سلطان اور رنگ محل سے راشد کی موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔