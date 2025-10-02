صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام پورہ :بجلی بل کے تنازع پر بیٹے نے باپ کو مار ڈالا

  • پاکستان
اسلام پورہ :بجلی بل کے تنازع پر بیٹے نے باپ کو مار ڈالا

لاہور(کرائم رپورٹر) بجلی کے بل کے تنازع پر بیٹے نے دھکا دے کر باپ کو مار ڈالا ، ملزم کو گرفتار کرلیاگیا،بتایاگیاہے کہ اسلام پورہ کے علاقے میں معمولی تلخ کلامی اور عدم ادائیگی پر بجلی کا میٹر اترنے پر باپ اور۔۔۔

بیٹے کے درمیان جھگڑے میں بیٹے ابوبکر نے اپنے والد کو دھکا دیا جس کے نتیجے میں 58 سالہ عبد المجید منہ کے بل زمین پر گرا اور بیہوش  ہوگیاجسے ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا ،پولیس نے اطلاع پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کرکے لاش پوسٹمارٹم کیلئے منتقل کر کے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹی ٹونٹی رینکنگ،صائم نے پانڈیا سے پہلی پوزیشن چھین لی

بی سی سی آئی سے معافی مانگی نہ مانگوں گا :محسن نقوی

ویمنز ورلڈ کپ، پاکستان آج بنگلہ دیش سے مدمقابل

جنوبی افریقی ٹیم کو وی وی آئی پی سکیورٹی دینے کا فیصلہ

اے ٹی پی فائنلز کیلئے یو ایس اوپن سے زیادہ انعامی رقم

خواتین کوہ پیماؤں کی شاندار کامیابی، ماؤنٹ نن سر کرلی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak