اسلام پورہ :بجلی بل کے تنازع پر بیٹے نے باپ کو مار ڈالا
لاہور(کرائم رپورٹر) بجلی کے بل کے تنازع پر بیٹے نے دھکا دے کر باپ کو مار ڈالا ، ملزم کو گرفتار کرلیاگیا،بتایاگیاہے کہ اسلام پورہ کے علاقے میں معمولی تلخ کلامی اور عدم ادائیگی پر بجلی کا میٹر اترنے پر باپ اور۔۔۔
بیٹے کے درمیان جھگڑے میں بیٹے ابوبکر نے اپنے والد کو دھکا دیا جس کے نتیجے میں 58 سالہ عبد المجید منہ کے بل زمین پر گرا اور بیہوش ہوگیاجسے ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا ،پولیس نے اطلاع پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کرکے لاش پوسٹمارٹم کیلئے منتقل کر کے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔