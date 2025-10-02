ترقیاتی سکیموں کیلئے 8ارب کے فنڈز منظور
لاہور (سیاسی نمائندہ)پنجاب پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ بورڈ نے مالی سال 2025-26 کے صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے 35 ویں اجلاس میں مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی سکیموں کے لئے 8 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی گئی۔۔۔
اجلاس میں جن منصوبوں کی منظور ی دی گئی ان میں ستگھرہ سے گوگیرہ بذریعہ جابوکا ضلع اوکاڑہ سڑک کی تعمیر و مرمت کے لئے 1کروڑ 31 لاکھ ، رائل ہوٹل سے سرور چوک ساہیوال بائی پاس کی تعمیر کے لیے 2 ارب روپے اور ضلع ساہیوال میں شیخ فاضل سے چیچہ وطنی دو رویہ سڑک کی تعمیر کے لیے 4 ارب 59 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری شامل ہے ۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی اجلاس میں فیصل آباد میں ااکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ لیبارٹری اور چوک مرلے پرانا تھانہ اور قبولہ میں ریسکیو سٹیشنز کے پوسیشن پیپرز کی منظوری بھی دی گئی۔