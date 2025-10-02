سپریم کورٹ بار انتخابات امیدواروں کی عبوری فہرست جاری
لاہور(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ بار کے انتخابات میں امیدواروں کے ناموں کی عبوری فہرست جاری،13 مختلف نشستوں کے لیے 34 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ صدارتی نشست پر ہارون الرشید اور توفیق آصف کے درمیان ون ٹو ون مقابلہ ہوگا۔۔۔
سیکرٹری کی نشست پر میاں عرفان اکرم اور ملک زاہد اسلم اعوان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے ، ایڈیشنل سیکرٹری کی نشست پر قاضی غلام دستگیر اور سردار طارق حسین مدمقابل ہیں ۔امیدواروں کے ناموں کی حتمی فہرست چار اکتوبر کو آویزاں کی جائے گی۔ ملک بھر سے 4 ہزار تین سو 79 جبکہ لاہور میں 1 ہزار چار سو 60 وکلا ووٹ کاسٹ کرینگے ،الیکشن 16 اکتوبر کو ہوں گے ۔