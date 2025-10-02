لاہور ہائیکورٹ:خاتون کے قتل کیس میں سزائے موت پانے والا بری
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے تھانہ غالب مارکیٹ کے علاقے میں خاتون کے قتل کیس میں 5سال قبل سزائے موت پانے والے قیدی سرفراز احمد کو بری کر دیا۔ جسٹس شہرام سرور چودھری اور۔۔۔
جسٹس سردار اکبر علی ڈوگر پر مشتمل دو رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت کو بتایا گیا کہ3 اکتوبر 2020 کو روبینہ ناز کے قتل کا مقدمہ نامعلوم ملزموں کے خلاف درج کیا گیا تھا۔وکیل صفائی نے مو قف اختیار کیا کہ پولیس نے مقتولہ کی لاش برآمد کی لیکن ڈی این اے میچ نہیں کرایا گیا، ملزم کی گرفتاری کے بعد سیمپل بھجوائے گئے ۔ ٹھوس شواہد نہ ہونے کے باوجود ٹرائل کورٹ نے سرفراز احمد کو سزائے موت سنائی جبکہ اسی مقدمے کا شریک ملزم جاوید مسیح بری ہو چکا ہے ۔ مدعی اور پراسیکیوٹر عدالت کو دلائل سے مطمئن نہ کر سکے جس کے بعد عدالت نے ملزم کو بری کرنے کاحکم دیدیا۔