سپریم کورٹ ای آفس سسٹم:NITB ، لا اینڈجسٹس کمیشن میں معاہدہ

اسلام آباد ( نیوز رپورٹر)وزارتِ انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن کے تحت کام کرنے والے ادارے نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ (NITB) اور لا اینڈ جسٹس کمیشن کے درمیان عدلیہ میں ڈیجیٹل نظام کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت (ایم او یو)پر دستخط کر د ئیے گئے ۔۔۔

، سپریم کورٹ میں لاء اینڈ جسٹس کمیشن اور این آئی ٹی بی کے درمیان ایم او یو پر دستخط ہوئے  ہیں، سپریم کورٹ میں ای آفس سسٹم کا باضابطہ آغاز کیا جائے گا،چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، وفاقی وزیر  آئی ٹی شزا فاطمہ اور ججز نے معاہدہ کی تقریب میں کی شرکت کی، لاہور سے جسٹس علی باقر نجفی نے آن لائن شرکت کی،عدلیہ کے لیے اینالیٹیکل ڈیش بورڈ تیار کیا جائے گا، ڈیٹا انضمام اور شفافیت میں اضافہ ہوگا،کیس ڈسپوزل ریٹ اور بیک لاگ کی ر ئیل ٹائم مانیٹرنگ ممکن ہوگی،ای آفس کے ذریعے سپریم کورٹ کا تمام دفتری کام اور فائل موومنٹ کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا، ججز کے لئے علیحدہ کیس مینجمنٹ سسٹم بھی جلد متعارف کرایا جائے گا،وفاقی وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ \"عدالتی نظام کو جدید اور شفاف بنانے کی جانب اہم قدم\" قرار دیا ہے ، وزارت آئی ٹی وزیرِاعظم کے ویژن ڈیجیٹل پاکستان کے تحت عدلیہ کی معاونت جاری رکھے گی ۔

 

 

