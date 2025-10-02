صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر صحت کاٹیم کے ہمراہ چھاپہ 40 لاکھ جعلی ادویات برآمد

  • پاکستان
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر کی سربراہی میں غوثیہ کالونی، کرتار بند روڈ پر بڑی کارروائی، لاکھوں روپے مالیت کی جعلی ادویات برآمد ہوئیں۔۔۔

۔وزیر صحت نے اپنی سربراہی میں ڈرگ کنٹرول ٹیم کے ہمراہ چھاپے کے دوران 30 سے 40 لاکھ روپے مالیت کی جعلی ادویات قبضے میں لے لی گئیں ۔ برآمد شدہ جعلی ادویات میں کینسر کے مریضوں کے لیے تیار کی جانے والی ادویات بھی شامل تھیں۔دریں اثنا صوبائی وزیر صحت عمران نذیر نے مناواں ہسپتال کا دورہ کیا۔

 

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
