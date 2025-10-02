صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آزاد کشمیر کی صورتحال پر لیاقت بلوچ کا وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی سے ٹیلیفونک رابطہ

  • پاکستان
آزاد کشمیر کی صورتحال پر لیاقت بلوچ کا وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی سے ٹیلیفونک رابطہ

لاہور(سیاسی نمائندہ)جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ نے آزاد کشمیر کی کشیدہ صورت حال پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ٹیلیفون پر رابطہ کیا اور۔۔۔

 کہا قیمتی جانوں کے نقصان پر سخت تشویش ہے ، آزاد کشمیر کی صورت حال کشیدہ ہے اور فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے ۔ کشیدہ صورت حال میں وزارت داخلہ کو کردار ادا کرنا چاہیے ۔ وزیر اعظم پاکستان جو آزاد جموں و کشمیر کونسل کے چیئرمین بھی ہیں کو آزاد کشمیر کی صورت حال کا نوٹس لینا چاہیے ۔ آزاد کشمیر میں طاقت کا استعمال نہ کیا جائے ۔ انصاف کی بنیاد پر معاملہ حل کیا جائے ۔ لیاقت بلوچ کے مطابق وزیر داخلہ نے بتایا ہے کہ آزاد کشمیر کی صورت حال پر آج جمعرات کو اسلام آباد میں اہم اجلاس طلب کیا گیا ہے ۔ا جلاس میں غور کیا جائے گا کہ آزاد کشمیر کی صورتحال کے حل کے لیے کیا کردار ادا کیا جائے ۔ لیاقت بلوچ نے بتایا کہ وزیر داخلہ سے ٹیلیفونک رابطے سے قبل جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے امیر ڈاکٹر مشتاق خان سے بھی رابطہ کر کے صورت حال سے آگاہی حاصل کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، انڈیکس 146پوائنٹس بڑھ گیا

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا3500روپے مزید مہنگا

مرکنٹائل ایکسچینج میں66ارب کے 63241سودے

سی پیک کی طرز پرپاک سعودی اقتصادی راہداری شروع کی جائے ،افتخارعلی ملک

غیر موافق پالیسیوں سے ٹیکسٹائل برآمد کنندگان پریشان

ڈیجیٹل معیشت کے خواہشمندوں کیلئے ریلیف پیکیج کا مطالبہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak