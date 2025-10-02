صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معاہدے میں ترمیم کی وجہ سے اعتراض اٹھائے جا رہے ، خرم دستگیر

  • پاکستان
معاہدے میں ترمیم کی وجہ سے اعتراض اٹھائے جا رہے ، خرم دستگیر

لاہور (مانیٹرنگ ڈیسک) نائب صدر مسلم لیگ ن خرم دستگیر نے کہا ہے کہ پاکستان فلسطینیوں کی نسل کشی رکوانا چاہتا ہے فیصلہ حماس نے کرنا ہے ۔دنیا نیوز کے پروگرام ‘‘دنیا مہربخاری کے ساتھ’’میں گفتگوکرتے ہوئے خرم دستگیر نے کہا ہے کہ عرب ممالک اور۔۔۔

پاکستان کی طرف سے معاہدے پر آوازیں اٹھی ہے ، یہ وہ معاہدہ نہیں ہے جو پہلے شیئر کیا گیا تھا۔اُنہوں نے کہا کہ معاہدے میں ترمیم کی وجہ سے اعتراض اٹھائے جا رہے ہیں، معاہدے میں دو،تین بہت مثبت چیزیں ہے ، معاہدے سے نسل کشی رکنے کا راستہ نظر آیا ہے ۔صدر ٹرمپ نے کہا قطر پر حملہ امریکا کی سلامتی پر حملہ تصور ہوگا، خرم دستگیر نے مزید کہا کہ گارنٹی یکطرفہ نہیں ہونی چاہیے ، اگر نسل کشی رک جائے تو ڈپلومیسی کو ایک موقع دینا چاہیے ،آئندہ دنوں میں معاہدے سے متعلق مزید چیزیں سامنے آئیں گی۔وکیل بانی تحریک انصاف فیصل چودھری نے کہا ہے کہ علی امین اور علیمہ کے اختلافات کا پبلک میں آنا مناسب نہیں ،ایسے اختلافات سے پارٹی مزید کمزور ہو گی،علی امین نے جو کہا ہے کہ علیمہ خان کو ایجنسیوں کی سپورٹ ہے ،میں اس کی بات سے اتفاق نہیں کرتا،عمران خان کی رہائی کیلئے کوششیں کرنا پوری پارٹی کی ذمہ داری ہے ،عمران خان کی رہائی کیلئے تحریک انصاف کے پاس کوئی سیاسی لائحہ عمل نہیں ہے ،کارکنوں کا ایک ہی مطالبہ ہے ، عمران کی رہائی ۔ کارکن اس کے علاوہ کسی چیز میں دلچسپی نہیں رکھتے ۔

 

