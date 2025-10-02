گنڈا پور کی آج پھر عمران سے ملاقات سیاسی مستقبل کیلئے اہم
(تجزیہ:سلمان غنی) پی ٹی آئی کا اندرونی بحران تھمنے کا نام نہیں لے رہا اور پارٹی میں اب نئی تقسیم اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے نکتہ پر ہوئی ہے اور اس طرح سے جماعت عملاً دو حصوں میں تقسیم نظر آ رہی ہے ۔گنڈاپور جس پر الزام تھا کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے نظر آتے ہیں اور وہ بانی پی ٹی آئی کی جیل سے رہائی کا بندوبست نہ کر سکے۔۔۔
اب وہ خود بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان پر اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کا الزام لگاتے نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے خود اپنی جماعت کے لیڈر کو بھی اس حوالہ سے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا اور میڈیا کے سامنے اس کی تصدیق بھی کی۔ اطلاعات یہ ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں صورتحال پر شدید پریشان ہیں اور اب اس حوالہ سے وزیراعلیٰ علی امین کی ایک اور ملاقات آج جمعرات کو پھر اڈیالہ میں ہونے جا رہی ہے جسے پارٹی کے سیاسی مستقبل کے حوالہ سے اہم قرار دیا جا رہا ہے لہٰذا اس امر کا تجزیہ ضروری ہے کہ پی ٹی آئی میں جاری بحران کی اصل وجوہات کیا ہیں ،کیا اس بحرانی کیفیت کا خاتمہ ہو پائے گا ۔ اس حوالہ سے تو خود وزیراعلیٰ پختونخوابھی ان کے اعتماد پر پورے نہیں اترے ، یہی وجہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر لیڈر شپ سے مطمئن نہیں۔
دوسری جانب اگر پارٹی کے تنظیمی ذمہ داران کو دیکھا جائے تو بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کی پارٹی معاملات پر گرفت نظر نہیں آ رہی اور ویسے بھی ان کے حوالہ سے یہ تاثر عام ہے کہ وہ احتجاجی و مزاحمتی سیاست کے قابل نہیں اور نہ ہی انہوں نے اس حوالہ سے کوئی موثر کردار ادا کیا اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جماعت عملاً دو گروپوں میں تقسیم نظر آ رہی ہے ۔موجودہ حالات میں پختونخوا کی حکومت اور خصوصاً وزیراعلیٰ علی امین ہی کسی ممکنہ ریلیف یا ڈیل بارے آخری امید ہیں اور ان کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہی کسی وقت نتیجہ خیز ہوں گے یہی وجہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے وزیراعلیٰ پختونخواسے ملاقات کے بعد دو وزرا کو ہٹا دیا جو وزرا خاصے اثر و رسوخ کے حامل تھے ان کا ہٹایا جانا بانی پی ٹی آئی کے وزیراعلیٰ علی امین گنڈاپور پر اعتماد کا مظہر ہے البتہ اگر پی ٹی آئی کی سیاست پر نظر دوڑائی جائے تو فی الحال اس کے حوالہ سے یہ تاثر عام ہے کہ اب ان کا حکومت پر دباؤ نہیں رہا اور الٹا وہ خود بحرانی کیفیت سے دوچار ہے لیکن یہ بحرانی کیفیت خود بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک ہے لیکن بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے فوری امکانات نظر نہیں آ رہے جس سے پارٹی کے اندر شدید مایوسی ہے جہاں تک ووٹ بینک کا سوال ہے تو فی الحال تو صورتحال کے باعث اس پر اثرات نظر نہیں آ رہے لیکن اگر یہ صورتحال جاری رہتی ہے اور پارٹی میں اختلافات کے رجحان کا خاتمہ نہیں ہوتا تو اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا ۔
ماہرین کے مطابق ملک کے اندر پیدا شدہ حالات اور سیاسی حوالہ سے مایوس کن کیفیت میں خود بانی پی ٹی آئی کی اپنی رہائی میں دلچسپی ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ وہ کسی بھی معاملہ پر لچک دیتے دکھائی نہیں دیتے ایک وقت میں جو سوشل میڈیا پی ٹی آئی کی سیاسی طاقت بنا رہا اب اگر پی ٹی آئی کے اندرونی بحران پر نظر دوڑائی جائے تو اس میں سوشل میڈیا کا کردار بھی نمایاں نظر آتا ہے پارٹی کے ایک ذمہ دار کے مطابق اس مشکل وقت میں سوشل میڈیا ہماری جماعت کی فیصلہ سازی میں بڑا کردار ادا کر رہا ہے جسے چاہتا ہے چڑھا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گرا دیتا ہے جو پارٹی کے مستقبل کے حوالہ سے خطرناک ہے ۔