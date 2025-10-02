صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گنڈا پور کی آج پھر عمران سے ملاقات سیاسی مستقبل کیلئے اہم

(تجزیہ:سلمان غنی) پی ٹی آئی کا اندرونی بحران تھمنے کا نام نہیں لے رہا اور پارٹی میں اب نئی تقسیم اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے نکتہ پر ہوئی ہے اور اس طرح سے جماعت عملاً دو حصوں میں تقسیم نظر آ رہی ہے ۔گنڈاپور جس پر الزام تھا کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے نظر آتے ہیں اور وہ بانی پی ٹی آئی کی جیل سے رہائی کا بندوبست نہ کر سکے۔۔۔

 اب وہ خود بانی  پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان پر اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کا الزام لگاتے نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے خود اپنی جماعت کے لیڈر کو بھی اس حوالہ سے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا اور میڈیا کے سامنے اس کی تصدیق بھی کی۔ اطلاعات یہ ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں صورتحال پر شدید پریشان ہیں اور اب اس حوالہ سے وزیراعلیٰ علی امین کی ایک اور ملاقات آج جمعرات کو پھر اڈیالہ میں ہونے جا رہی ہے جسے پارٹی کے سیاسی مستقبل کے حوالہ سے اہم قرار دیا جا رہا ہے لہٰذا اس امر کا تجزیہ ضروری ہے کہ پی ٹی آئی میں جاری بحران کی اصل وجوہات کیا ہیں ،کیا اس بحرانی کیفیت کا خاتمہ ہو پائے گا ۔ اس حوالہ سے تو خود وزیراعلیٰ پختونخوابھی ان کے اعتماد پر پورے نہیں اترے ، یہی وجہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر لیڈر شپ سے مطمئن نہیں۔

دوسری جانب اگر پارٹی کے تنظیمی ذمہ داران کو دیکھا جائے تو بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کی پارٹی معاملات پر گرفت نظر نہیں آ رہی اور ویسے بھی ان کے حوالہ سے یہ تاثر عام ہے کہ وہ احتجاجی و مزاحمتی سیاست کے قابل نہیں اور نہ ہی انہوں نے اس حوالہ سے کوئی موثر کردار ادا کیا اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جماعت عملاً دو گروپوں میں تقسیم نظر آ رہی ہے ۔موجودہ حالات میں پختونخوا کی حکومت اور خصوصاً وزیراعلیٰ علی امین ہی کسی ممکنہ ریلیف یا ڈیل بارے آخری امید ہیں اور ان کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہی کسی وقت نتیجہ خیز ہوں گے یہی وجہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے وزیراعلیٰ پختونخواسے ملاقات کے بعد دو وزرا کو ہٹا دیا جو وزرا خاصے اثر و رسوخ کے حامل تھے ان کا ہٹایا جانا بانی پی ٹی آئی کے وزیراعلیٰ علی امین گنڈاپور پر اعتماد کا مظہر ہے البتہ اگر پی ٹی آئی کی سیاست پر نظر دوڑائی جائے تو فی الحال اس کے حوالہ سے یہ تاثر عام ہے کہ اب ان کا حکومت پر دباؤ نہیں رہا اور الٹا وہ خود بحرانی کیفیت سے دوچار ہے لیکن یہ بحرانی کیفیت خود بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک ہے لیکن بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے فوری امکانات نظر نہیں آ رہے جس سے پارٹی کے اندر شدید مایوسی ہے جہاں تک ووٹ بینک کا سوال ہے تو فی الحال تو صورتحال کے باعث اس پر اثرات نظر نہیں آ رہے لیکن اگر یہ صورتحال جاری رہتی ہے اور پارٹی میں اختلافات کے رجحان کا خاتمہ نہیں ہوتا تو اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا ۔

ماہرین کے مطابق ملک کے اندر پیدا شدہ حالات اور سیاسی حوالہ سے مایوس کن کیفیت میں خود بانی پی ٹی آئی کی اپنی رہائی میں دلچسپی ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ وہ کسی بھی معاملہ پر لچک دیتے دکھائی نہیں دیتے ایک وقت میں جو سوشل میڈیا پی ٹی آئی کی سیاسی طاقت بنا رہا اب اگر پی ٹی آئی کے اندرونی بحران پر نظر دوڑائی جائے تو اس میں سوشل میڈیا کا کردار بھی نمایاں نظر آتا ہے پارٹی کے ایک ذمہ دار کے مطابق اس مشکل وقت میں سوشل میڈیا ہماری جماعت کی فیصلہ سازی میں بڑا کردار ادا کر رہا ہے جسے چاہتا ہے چڑھا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گرا دیتا ہے جو پارٹی کے مستقبل کے حوالہ سے خطرناک ہے ۔

 

 

