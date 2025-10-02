صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران خان نے گنڈا پور اور علیمہ کو بیان بازی سے روک دیا

  • پاکستان
راولپنڈی(خبر نگار)بانی پی ٹی آئی نے علیمہ خان اور علی امین کو ایک دوسرے کیخلاف بیان بازی سے روکتے ہوئے وزیراعلیٰ خیبرپختونخواکو آج اڈیالہ جیل طلب کر لیا۔

کوآرڈینٹرز کی تبدیلی قید تنہائی کے تناظر میں کی گئی ۔ پی ٹی آئی رہنما سینیٹر علی ظفر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے طویل گفتگو ہوئی ہے ، بانی نے ہدایت کی ہے کہ علی امین گنڈا پور ان سے آج ملنے آئیں،وزیر اعلٰی کے پی کو ہٹانے کی کوئی بات نہیں ہوئی۔بانی پی ٹی آئی نے کوآرڈینیٹرز کو تبدیل کرکے چار نئے کوآرڈینیرز مقرر کئے ہیں۔بانی نے کہاہے اگر انکو قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے تو چار رکنی کوآرڈینیٹرز کی ٹیم قانونی معاملات دیکھے گی،ملاقاتوں کی فہرست بھی چار رکنی کوآرڈینیٹرز کی ٹیم تیار کرے گی۔بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور اور علیمہ خان کی بیان بازی ہر افسوس کا اظہار کیااور کہا پبلک میں اس طرح ایک دوسرے پر الزامات نہیں لگانے چاہئیں، ہمارے آپس کے اختلافات کا فائدہ مخالفین کو ہو رہا ہے اس میں میرا نقصان ہے ۔بانی نے کہا وزیر اعلٰی کا اختیار ہے وہ انتظامی معاملات میں جس کو چاہے تبدیل کرنا چاہے ۔ بیرسٹر علی ظفر نے رات گئے سماجی رابطے کی ایپ ایکس پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا باقی کا پیغام انکی بہن نورین نیازی کے ذریعے قوم تک پہنچے گا،قبل ازیں یہ ذمہ داری علیمہ خان کے پاس تھی۔ ادھر نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) نے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ایک بار پھر تفتیش کرنے کا فیصلہ کرلیا۔این  سی سی آئی اے نے 21 نکاتی سوال نامہ بانی کے حوالے کر دیا، ان سے تفتیش سوال نامے کے تحریری جواب کی روشنی میں کی جائے گی۔

