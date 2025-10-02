امن منصوبے کے نام پر 2 ریاستی فارمولا مسترد کرتے ہیں، گنڈاپور
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ٹرمپ کے امن منصوبے کو دو ریاستی فارمولا قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کردیا۔
وزیراعلٰی نے اپنے بیان میں کہا بحیثیت مسلمان و پاکستانی ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے ، ہم صرف ایک ہی ریاست فلسطین کو مانتے ہیں۔انہوں نے کہا فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، فلسطین کے معاملے پر ہمارا موقف واضح ہے، اسرائیل کو کسی طور تسلیم نہیں کریں گے ۔وزیراعلیٰ نے کہا فلسطین کا ساتھ دینا ہر مسلمان پر فرض ہے ، فلسطینی عوام کی ہر حد تک مدد کریں گے ، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کسی کا مسلط فیصلہ ہرگز قبول نہیں، فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔