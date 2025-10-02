صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امن منصوبے کے نام پر 2 ریاستی فارمولا مسترد کرتے ہیں، گنڈاپور

  • پاکستان
امن منصوبے کے نام پر 2 ریاستی فارمولا مسترد کرتے ہیں، گنڈاپور

پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ٹرمپ کے امن منصوبے کو دو ریاستی فارمولا قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کردیا۔

وزیراعلٰی نے اپنے بیان میں کہا بحیثیت مسلمان و پاکستانی ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے ، ہم صرف ایک ہی ریاست فلسطین کو مانتے ہیں۔انہوں نے کہا فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، فلسطین کے معاملے پر ہمارا موقف واضح ہے، اسرائیل کو کسی طور تسلیم نہیں کریں گے ۔وزیراعلیٰ نے کہا فلسطین کا ساتھ دینا ہر مسلمان پر فرض ہے ، فلسطینی عوام کی ہر حد تک مدد کریں گے ، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کسی کا مسلط فیصلہ ہرگز قبول نہیں، فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

شوٹنگ کے دوران کاظم پاشا نے سب کے سامنے ڈانٹ دیا تھا:سعدیہ امام

صابن کے اشتہار میں کندھے دکھانا پسند نہیں:صنم جنگ

ہوسکتا ہے ہالی ووڈ سٹار سلویسٹر سٹالون مجھے جانتے ہوں:جان ریمبو

میری امی کو شو پسند آیا، عائشہ عمر کا لازوال عشق پر رد عمل

پیرس فیشن ویک، ایشوریا رائے کے ہیرے جڑی شیروانی میں جلوے

سید جبران نے حارث رؤف سے معافی مانگ لی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak