  • پاکستان
آٹے کی نقل حمل پر پابندی غیر آئینی

لوئردیر (آئی این پی ) اے این پی کے صوبائی صدر میاں افتخار حسین نے کہا ہے کہ پنجاب سے خیبر پختو نخوا کو آٹے پر پابندی غیر آئینی اقدام ہے۔

اگر پنجاب سے کے پی کو آٹا فراہمی سمگلنگ ہے تو پھر کے پی کے سے پنجاب کو بجلی اور پانی کی سپلائی بھی سمگلنگ ہے ، اس پر بھی پابندی لگانی چاہئے ، پنجاب بڑا بھائی ضرور ہے لیکن وہ ہمیں بھی بھائی تسلیم کرے ،خیبر پختو نخوا دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے اور صوبے کا کوئی ضلع ایسا نہیں جو دہشت گردی سے متاثر نہ ہو، دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں اور انہیں کون تربیت دیں رہے ہیں ،یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں ۔

