فلوٹیلا پر حملہ ، دنیا فوری نوٹس لے
اسلام آباد(نامہ نگار) سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے غزہ کے مظلوم عوام کیلئے امداد لیجانے والے ‘‘گلوبل صمود فلوٹیلا’’ پر اسرائیلی افواج کی جانب سے جارحیت اور بزدلانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام نہ صرف عالمی قوانین بلکہ انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی اور قابل مذمت ہے۔
،فلوٹیلا سے گرفتار بیگناہ افراد کا واحد مقصد انسانیت کی خدمت اور غزہ کے عوام کو ریلیف فراہم کرنا تھا۔یہ حملہ عالمی برادری کے ضمیر کا امتحان ہے ۔ اقوامِ متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم، یورپی یونین اور انسانی حقوق کے دیگر اداروں کو اس سنگین واقعے کا فوری نوٹس لینا چاہئے ۔علاوہ ازیں سپیکر ایاز صادق نے پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن پاکستان (پی آر اے پی) کے انتخابات کے موقع پر پریس گیلری اور پریس لاؤنج کا دورہ کیا ۔ سپیکر کے ہمراہ رکن قومی اسمبلی و وہپ پاکستان پیپلز پارٹی اعجاز حسین جاکھرانی، امیدواران پی آر اے انتخابات اور قومی اسمبلی کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے ۔سپیکر نے پی آر اے پی کے انتخابی عمل کا جائزہ لیا اور الیکشن کمیٹی سے ملاقات کی۔ چیئرمین الیکشن کمیٹی طارق سمیر نے سپیکر کو انتخابی عمل اور ضابطہ اخلاق سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر سپیکر نے کہا کہ پی آر اے اور پریس گیلری پارلیمان کا اہم جزو ہیں۔ پارلیمانی رپورٹرز عوام اور پارلیمان کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔پی آر اے کے خوشگوار اور شفاف انتخابات خوش آئند ہیں۔