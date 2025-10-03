صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلوٹیلا پر حملہ ، دنیا فوری نوٹس لے

  • پاکستان
فلوٹیلا پر حملہ ، دنیا فوری نوٹس لے

اسلام آباد(نامہ نگار) سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے غزہ کے مظلوم عوام کیلئے امداد لیجانے والے ‘‘گلوبل صمود فلوٹیلا’’ پر اسرائیلی افواج کی جانب سے جارحیت اور بزدلانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام نہ صرف عالمی قوانین بلکہ انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی اور قابل مذمت ہے۔

 ،فلوٹیلا سے گرفتار بیگناہ افراد کا واحد مقصد انسانیت کی خدمت اور غزہ کے عوام کو ریلیف فراہم کرنا تھا۔یہ حملہ عالمی برادری کے ضمیر کا امتحان ہے ۔ اقوامِ متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم، یورپی یونین اور انسانی حقوق کے دیگر اداروں کو اس سنگین واقعے کا فوری نوٹس لینا چاہئے ۔علاوہ ازیں سپیکر ایاز صادق نے پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن پاکستان (پی آر اے پی) کے انتخابات کے موقع پر پریس گیلری اور پریس لاؤنج کا دورہ کیا ۔ سپیکر کے ہمراہ رکن قومی اسمبلی و وہپ پاکستان پیپلز پارٹی اعجاز حسین جاکھرانی، امیدواران پی آر اے انتخابات اور قومی اسمبلی کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے ۔سپیکر نے پی آر اے پی کے انتخابی عمل کا جائزہ لیا اور الیکشن کمیٹی سے ملاقات کی۔ چیئرمین الیکشن کمیٹی طارق سمیر نے سپیکر کو انتخابی عمل اور ضابطہ اخلاق سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر سپیکر نے کہا کہ پی آر اے اور پریس گیلری پارلیمان کا اہم جزو ہیں۔ پارلیمانی رپورٹرز عوام اور پارلیمان کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔پی آر اے کے خوشگوار اور شفاف انتخابات خوش آئند ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

قصور، شیخوپورہ میں وارداتیں : ڈاکو لاکھوں کی نقدی لے گئے

دو منشیات فروش ایک کلو آئس 74 لیٹر دیسی شراب سمیت گرفتار

کاہنہ : موٹر سائیکل چور گروہ گرفتار

نامعلوم افراد کی فائرنگ سے نوجوان زخمی

قصور : لڑکی سمیت دو افراد اغوا

50 لاکھ کے بوگس چیک پر مقدمہ درج

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ
Dunya Bethak