اسٹیبلشمنٹ علیمہ کوآ گے لانا چاہتی

  • پاکستان
لاہور( آئی این پی) رکن قومی اسمبلی شیرافضل مروت نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ علیمہ خان کو سپورٹ دلوا کر آ گے لانا چاہتی ہے۔

بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر ان کی بہن کی حکمرانی ہے ، علی امین کے مخالف گروپ کو مسلسل ملاقاتیں دلوائی گئیں،علیمہ خان عملاًپارٹی کا کنٹرول سنبھال چکی ہیں۔ایک انٹرویو میں شیر افضل مروت نے کہا کہ جنیداکبر کو علی امین کے بغض میں لایا گیا ، کچھ لوگ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہٹانا چاہتے ہیں،پی ٹی آئی میں تقسیم اپریل2024 سے زیادہ ہوئی، علیمہ خان کوتشویش تھی کہ بشریٰ بی بی کا پارٹی پر قبضہ ہوگا۔علی امین اسٹیبلشمنٹ کو گارنٹی دے رہے تھے بانی کو لے کرجائیں گے ، اس گارنٹی میں امریکن اوورسیز بھی شامل تھے ۔

