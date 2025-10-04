آفت آئی تو پنجاب کے زخموں پر نمک چھڑ کا گیا،کہتے ہیں معافی مانگو،کیوں مانگوں :مریم نواز
لاہور(سپیشل رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک،آن لائن)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ آفت آئی تو پنجاب کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا اورمجھ سے کہتے ہیں معافی مانگو،میں کیوں مانگوں،سیلاب کے دوران تنقید کرنے والے ترجمان معافی مانگیں۔
میں نے اپنے عوام کیلئے آواز بلند کی، آئندہ پنجاب پر بات کرنے سے پہلے سو بار سوچیں، پنجاب کے کونے کونے میں الیکٹرک بس سروس شروع کر رہے ہیں، عوام کو بہترین سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے ،لوگ لاہور آکر کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ہم دوسرے ملک آگئے ، میں پنجاب کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز صوبائی دارالحکومت میں مزید الیکٹرک بسوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔دریں اثناء وزیراعلیٰ پنجاب سے نیشنل سکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء اورفیکلٹی ممبرزنے ملاقات کی ،نیشنل سکیورٹی وارکورس کے شرکاء نے مریم نواز کے عوامی فلاحی پراجیکٹ کو سراہا۔
وزیراعلیٰ نے پاکستان آرمی،پاکستان نیوی اورپاکستان ایئر فورس کو آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر مبارکباد دی اورفیلڈ مارشل عاصم منیراوردیگر عسکری قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ مریم نواز نے خطاب میں مزید کہا کہ پاکستان کی پہلی میٹروبس، اورنج ٹرین اور الیکٹرک بس لاہور میں بنی، لاہور کو مزید 40بسوں کا تحفہ دینے آئی ہوں، دسمبر میں مجموعی طور پر 70 الیکٹرک بسیں لاہور پہنچ جائیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میانوالی کا ایک شخص اقتدار کے اعلیٰ مقام تک پہنچا، یہ شخص اپنے ہی عوام کو ایک بس سروس تک نہ دے سکا، میانوالی کے لوگ خوشی سے دیکھتے ہیں کہ مریم نواز کی بس آگئی، عوام کو جدید ٹرانسپورٹ دی، اے سی لگوائے اور وائی فائی کی سہولت فراہم کی، خصوصی افراد کو وہیل چیئر کی سہولت بھی دی جارہی ہے ،الیکٹرک بسوں میں خصوصی افراد اور بزرگوں کے لیے سفر مفت ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ پنجاب کے ہزاروں دیہات مثالی بنانے جارہے ہیں، شیخوپورہ ، قصور، فیصل آباد میں فراہم کردہ بسوں کی تعداد500 بنتی ہیں ، میں نہیں چاہتی کہا جائے کہ مریم نواز صرف لاہور کو ترقی دے رہی ہے ، پورے پنجاب کی ترقی میرا اولین مشن ہے ۔وزیراعلیٰ نے کہا کہ پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، سندھی ، بلوچی یا خیبرپختونخوا کے عوام ہوں ، وہ بھی میرے عوام ہیں، میرے بہن بھائی ہیں،حکومت پنجاب نے ساڑھے 11لاکھ سیلاب متاثرین کا مفت علاج کیا ، بروقت علاج کرکے تمام جانیں بچائیں،اقلیتی برادری کو مالی ا مدد کیلئے مینارٹی کارڈ دے رہے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ سب سے پہلے ہم پاکستانی پھر سندھی ، بلوچی ، پنجابی اور پٹھان ہیں، خیبرپختونخوا میں کلائوڈ برسٹ ہواتو میں نے تھائی لینڈ سے علی امین گنڈاپور کو کال کی اور پوچھا کہ پنجاب آپ کی کیا مدد کرسکتا ہے ؟ مگر آج آفت ہم پر آئی تو پنجاب کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا، جب ہماری امدادی کارروائیاں پنجاب میں جاری تھیں تو پریس کانفرنس میں ہمارا مذاق اڑایا گیا۔مریم نواز نے کہا کہ مجھے کہا جارہا تھا کہ عالمی اداروں سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ جب عوام کی خدمت کی نیت ہو تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، خیبرپختونخوا کے عوام بھی ہمارے عوام ہیں مگر گمراہ کرکے لوگوں کو پنجاب کے خلاف نکالا گیا، یہ عصبیت ہے ۔اس کے باوجود وزیراعلی ٰخیبرپختونخوا کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے ، وہ مجھ پر کیچڑ بھی اچھالتے ر ہے ہیں ۔
پنجاب کے کسانوں کا حق سیاست کی نذر کر دیا گیا ۔ انہوں نے کہا کہ نہروں کی بات آئی تو لوگوں کو گمراہ کر کے ا نہیں مظاہروں کے لئے سڑکوں پر لانے کے لئے اکسایا گیا، پنجاب کی وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کی بات نہیں کرے گی تو کون کرے گا،پنجاب کے خلاف کوئی بولے گا تو اُس کو جواب دوں گی۔مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں آفت آئی تو ایک صوبے کے لوگوں نے غلط تنقید کی ، آصف علی زرداری میرے محترم ، بلاول میرے چھوٹے بھائی ہیں ، لیکن مجھے بہت دُکھ ہوا، جب میں پانی کی بات کرتی ہوں تو جاتی امرا کی نہیں ، پورے پنجاب کے سیلاب کی بات کرتی ہوں، کہتے ہیں مریم نواز معافی مانگے ، مریم نواز کیوں معافی مانگے ،معافی آپ کے ترجمانوں کو مانگنی چاہیے ، مسلسل تنقید کا جواب دیا تو پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کیا گیا، کہا جارہا ہے مریم نواز معافی مانگے ، معافی میں نہیں بلکہ وہ ترجمان مانگیں جو ایک ایک دن میں تین تین پریس کانفرنسز کر کے ہمیں تنقید کا نشانہ بنائے جا رہے تھے ، آئندہ پنجاب پر تنقید کرنے سے پہلے سو بار سوچنا ۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام کو ان کی دہلیز پر پینے کا صاف پانی فراہم کریں گے ، نیا سیوریج اور پانی سٹوریج کا نظام لا رہے ہیں، زیر زمین واٹر ٹینک بنا ئیں گے ، د یہی علاقوں کو بھی شہروں جیسی ترقی سے آراستہ کریں گے ،پنجاب کو ترقی یافتہ ملک جیسا بنا ئیں گے ، نومبر میں گوجرانوالہ اور فیصل آباد میں بھی الیکٹرک بسیں چلائیں گے ، دو ملین غریب خاندانوں کو راشن کارڈ ز دینے جا رہے ہیں جن پر ماہانہ تین ہزار ملیں گے ۔
انہوں نے کہا کہ اپنا گھر اپنی چھت سکیم کے تحت ایک لاکھ گھر بنائیں گے ، صوبے میں سموگ کے خاتمے کے لئے بھی کام کر رہے ہیں ، صرف ایک شہر نہیں پورے پنجاب میں مساوی سہولیات فرا ہم کریں گے ،پرائیویٹ سکولوں کے برابر سرکاری سکول قائم کر رہے ہیں ، دنیا کا سب سے بڑا کینسر ہسپتال لاہور میں بننے جا رہا ہے ، سرگودھا میں کینسر ہسپتال پر کام جاری ہے ۔ ستھرا پنجاب کے تحت صوبے کے کونے کونے میں صفائی کی جا رہی ہے ۔ دریں اثناء وزیراعلیٰ مریم نوازشریف نے نیشنل سکیورٹی اینڈ وار کورس کے وفد کوملاقات میں حکومت پنجاب کے اختراعی اور تاریخی پراجیکٹ سے آگاہ کیا۔وزیراعلیٰ مریم نوازشریف نے شرکاء کے سوالات کے خوش دلی سے جواب دئیے ۔بنگلادیش کے مندوب نے وزیراعلیٰ مریم نوازشریف کی عوامی خدمات کو سراہا۔وزیراعلی مریم نواز شریف نے کہا کہ احساس کا جذبہ گڈگورننس کا بنیادی اصول ہے ،حکمران کا ہر فیصلہ عوام کی زندگی پر اثرا نداز ہوتا ہے ۔پنجاب میں اب کوئی سیاسی تعیناتی نہیں ہوتی، اقرباپروری،سفارش کا مکمل خاتمہ کردیاگیا ۔پنجاب میں خود انٹرویو کر کے 100فیصدمیرٹ پر تعیناتی کرتی ہوں۔کرپشن کے معاملے میں زیروٹالرنس ہے ،کرپشن علم میں آجائے تو کوئی معافی نہیں۔عوام کاپیسہ ہے ،اسے عوام پر ہی خرچ کرنا ہوگا۔
مریم نوازشریف نے کہا کہ وطن دھرتی ماں کی طر ح ہے ،اسے دھوکہ دینا ناقابل برداشت ہے ۔مختلف ادارے میری آنکھ اورکان کے طورپر مسلسل مانیٹرنگ کرتے رہتے ہیں۔حکومت پر کرپشن کا کوئی الزام نہ ہونا بہت بڑی کامیابی ہے ۔لوکل گورنمنٹ کے خلاف نہیں،اختیارات کی منتقلی پر یقین رکھتی ہوں۔پاپولیشن کے مطابق این ایف سی ایوارڈ دیا جاتا ہے ، الحمدللہ پنجاب کا ریونیو ایک ٹریلین روپے ہے ۔دوسرے صوبوں سے پراجیکٹ شیئر کر کے خوشی ہوتی ہے ۔عوامی فلاحی پراجیکٹ کیلئے ہر صوبے کے ساتھ تعاون کیلئے ہمیشہ تیاررہتے ہیں۔وزیراعلی مریم نواز شریف نے کہا کہ بلوچستان نے سیف سٹی پراجیکٹ میں معاونت کی درخواست کی تھی۔کے پی کے کو 15 کالنگ سسٹم کے بارے میں شیئر کیا،کینال کا معاملہ سی سی آئی میں ہے ۔پنجاب اپنے آبی ذخائر کے ساتھ کیا کرتا ہے ،یہ ہمارا مسئلہ ہے ۔ٹیلی میٹری سسٹم کے ذریعے آبی ذخائر کی مانیٹرنگ پر مثبت جواب نہیں ملتا۔میں کبھی کسی کے اختیارات اورمعاملات میں د خل نہیں دیتی۔نہری اصلاحات کو سیاسی معاملہ نہیں بنانا چاہیے ۔میں پنجاب کے معاملات کی ذمہ دار ہوں اوراس کیلئے فائٹ بھی کروں گی۔پنجاب کے حق کے معاملے میں میرا موقف واضح ہے ۔
وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ نوازشریف اورشہبازشریف میرے لئے ہمیشہ مشعل را ہ ہیں،روایات پر یقین نہیں کیا بلکہ اپنی راہ خود متعین کی ،پنجاب کی زراعت کو پہلی مرتبہ میکانائزیشن کی راہ پر گامزن کررہے ہیں۔مہنگا ہونے کے باوجود پنجاب میں کینسر کے مریضوں کا کو ابلیشن مشین سے علاج کریں گے ۔وزیراعلیٰ نے کہا کہ سموگ سے بچاؤ کیلئے 15سموگ گن مشینیں امپورٹ کی گئی ہیں۔پنجاب کے 500دیہات کو پہلے مرحلے میں ڈویلپ کیا جارہا ہے ،دوسرے صوبوں کے لوگ بہتر مواقع کیلئے پنجاب کارخ کرتے ہیں۔شرکاء وفد نے کہا کہ پنجاب میں شروع ہونے والے پراجیکٹ حیران کن ہیں۔سی سی ڈی،اینٹی نارکوٹکس،گرین انی شی ایٹو،سوشل پروٹیکشن کے پراجیکٹ شاندار ہیں۔نیشنل سکیورٹی وارکورس کے وفد میں پاکستان آرمی،پاکستان نیوی،پاکستان ایئر فورس اورسول آفیسرز شامل تھے ۔وفد کے شرکاء میں 26ممالک کے 47شرکاء جبکہ آسٹریلیا،برطانیہ، چین،امریکہ، سعودی عرب، ترکی،متحدہ عرب امارات،ایران، فلسطین،ساؤتھ کوریااوردیگر ممالک کے افسران بھی شامل تھے ۔