صمود فلو ٹیلا کی آخری کشتی پر بھی اسرائیل کا قبضہ،پاکستان سمیت دنیا بھر میں مظاہرے
لاہور،اسلام آباد،غزہ(سیاسی نمائندہ،اپنے رپورٹر سے ،دنیا نیوز، مانیٹرنگ ڈیسک)اسرائیل نے گلوبل صمود فلوٹیلا کی آخری کشتی کو بھی حراست میں لے لیا، زیر قبضہ کشتیوں کی تعداد 43 ہوگئی، اسرائیلی بربریت کیخلاف پاکستان سمیت دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے کئے گئے ۔
تفصیلات کے مطابق جمعہ کی صبح گلوبل صمود فلوٹیلا کی آخری کشتی پر بھی اسرائیلی فورسز نے زبردستی چڑھائی کر دی، پولینڈ کے جھنڈے والی ‘میرینیٹ’ کشتی پر 6 افراد موجود تھے ۔غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے قائم بین الاقوامی کمیٹی نے ایک بیان میں کہا کہ کئی گرفتار کارکنوں نے اپنی گرفتاری کے ساتھ ہی ‘غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال’ بھی شروع کر دی ہے ۔ بدھ سے اب تک اسرائیلی فوج 43 کشتیوں کو قبضے میں لے چکی ہے ، کشتیوں میں سوار تقریباً 500 کارکنان کو گرفتار کیا جا چکا ہے جن میں سے 200 سے زائد کارکنان کو جیل منتقل کر دیا گیا ہے ۔
حراست میں لیے گئے افراد میں پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان بھی شامل ہیں تاہم ان کی جیل میں منتقلی کی تصدیق نہیں ہو سکی۔قطری نشریاتی ادارے ‘الجزیرہ’ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزارتِ خارجہ کا کہنا ہے کہ اس نے 4 اطالوی شہریوں کو ملک بدر کر دیا ہے جبکہ گلوبل صمود فلوٹیلا میں شامل بقیہ کارکنوں کو بھی جلد ملک بدر کر دیا جائے گا۔اسرائیلی وزارتِ خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ عمل جلد از جلد مکمل کیا جائے ، وزارت خارجہ نے گرفتار کیے گئے تمام 461 کارکنوں کے ‘محفوظ اور صحت مند’ حالت میں ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔
دوسری جانب غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کے لیے جانے والے ‘گلوبل صمود فلوٹیلا’ پر اسرائیلی قبضے کے بعد ایک اور امدادی فلوٹیلا غزہ کی جانب روانہ ہوگیا،بین الاقوامی تنظیم فریڈم فلوٹیلا کولیشن (ایف ایف سی) نے کہا ہے کہ 11 مزید جہاز اسرائیلی ناکہ بندی کو چیلنج کرنے کے لیے غزہ کی جانب روانہ ہو گئے ہیں۔تنظیم کے مطابق 2 کشتیاں اٹلی کے شہر اوترانتو سے 25 ستمبر کو روانہ ہوئیں، 30 ستمبر کو ‘کونشینس’ نامی جہاز بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا، اس جہاز پر صحافی اور طبی عملہ موجود ہے ۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ جہاز چند گھنٹوں میں 8 کشتیوں پر مشتمل ایک قافلے ‘تھاؤزنڈ میڈلینز ٹو غزہ’ سے مل جائیں گے اور یوں مجموعی طور پر 11 جہازوں پر مشتمل یہ قافلہ غزہ کا رخ کرے گا۔فریڈم فلوٹیلا کولیشن کے مطابق یہ فلوٹیلا اس وقت کِریٹ کے ساحل کے قریب موجود ہے اور اس پر تقریباً 100 افراد سوار ہیں۔صمودفلوٹیلا کو روکنے پر پاکستان کے مختلف شہروں میں اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہرے کئے گئے ۔
اسلام آباد میں امیر جماعت اسلامی اسلام آباد انجینئر نصراللہ رندھاوا کی قیادت میں مظاہرہ کیا گیا جس میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ، نصراللہ رندھاوا نے کہا امن معاہدے کے نام پر غزہ میں مظالم جاری رہے تو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانہ بھی نہیں رہے گااور نہ حمایت کرنے والوں کے محلات رہیں گے ،سینیٹر مشتاق احمد اور ان کے ساتھیوں کی رہائی کے لیے تمام سفارتی ذرائع کو استعمال کیا جائے ۔شمالی پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی یومِ احتجاج منایا گیا، امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم اوردیگر نے مظاہرین سے خطاب کیا۔ وسطی پنجاب کے تمام اضلاع لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، قصور، اوکاڑہ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، حافظ آباد، چنیوٹ،جھنگ،گوجرانوالہ،نارووال، شیخوپورہ،ننکانہ،ساہیوال،پاک پتن میں بھی احتجاجی مظاہرے اورریلیاں نکالی گئیں۔جمعیت علما اسلام کی کال پر بھی ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں۔
جے یو آئی لاہور کے زیراہتمام ریلی مسلم ٹاؤن موڑ سے شروع ہو کر لاہور پریس کلب پر اختتام پذیر ہوئی، لاہور پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے جے یوآئی کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل مولانا امجد خان نے کہاکہ اسرائیل عالمی دہشت گرد ہے ،قوم گریٹر اسرائیل منصوبے کو تسلیم کرنے والوں کو کسی صورت معاف نہیں کرے گی۔ جمعیت اہلحدیث کے زیر اہتمام ملک بھر کی اہلحدیث مساجد میں گلوبل صمود فلوٹیلا سمندری قافلے پر اسرائیلی فوج کی بربریت کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ لاہور کے زیر اہتمام بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ، مرکزی مسلم لیگ کے نائب صدر حافظ طلحہ سعید نے کہا ہے کہ دو ریاستی حل کسی صورت قبول نہیں ہے ۔
حیدر آباد، سجاول، میر پور خاص، ملتان ،گوجرانوالہ، حب، ڈی آئی خان، بنوں میں بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے ۔پاکستان کے علاوہ یورپ کے کئی شہروں کے ساتھ بیونس آئرس اور میکسیکو سٹی میں بھی فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاج ہوا۔ اٹلی میں انسانی حقوق کے کارکنوں نے گزشتہ روز بھی ہڑتال جاری رکھی۔برطانیہ، فرانس، سپین، یونان، ارجنٹینا، کولمبیا ،یمن اور دیگر ممالک میں بھی فلسطین کے حامی مظاہرین سڑکوں پر نکل کر احتجاج کر تے رہے ، مظاہروں کے دوران متعدد شہروں میں ٹریفک بند کر دی گئی جبکہ بعض مقامات پر مظاہرین نے دکانوں اور ریستورانوں میں توڑ پھوڑ بھی کی۔