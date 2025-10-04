صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ججز تبادلہ کیس:صدر کا نوٹیفکیشن عدالتی آزادی کے منافی:جسٹس نعیم افغان او ر جسٹس شکیل کا اختلافی نوٹ

ججز تبادلہ کیس:صدر کا نوٹیفکیشن عدالتی آزادی کے منافی:جسٹس نعیم افغان او ر جسٹس شکیل کا اختلافی نوٹ

اسلام آباد (کورٹ رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) سپریم کورٹ میں ججز تبادلہ و سینیارٹی کیس میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد کا اختلافی نوٹ جاری کر دیا گیا۔

جسٹس نعیم اختر افغان کا تحریر کردہ اختلافی نوٹ 40 صفحات پر مشتمل ہے جس میں کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت ججز کا تبادلہ صرف عارضی ہو سکتا ہے مستقل نہیں، جبکہ صدر مملکت نے بغیر شفاف معیار اور بامعنی مشاورت کا نوٹی فکیشن جاری کیا جو غیر آئینی اور غیر ضروری جلدی میں کیا گیا۔اختلافی نوٹ کے مطابق صدر کا نوٹیفکیشن قانوناً بے اثر اور عدالتی آزادی کے منافی ہے ، نوٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے اس خط کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جس میں انٹیلی جنس ایجنسیوں کی مداخلت، دباؤ، بلیک میلنگ اور سیاسی مقدمات میں فیصلے انجینئر کرنے کے الزامات لگائے گئے تھے ، ساتھ ہی جبری گمشدگیوں کا معاملہ بھی اٹھایا گیا تھا۔اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ اسی خط کے بعد ججز کی اسلام آباد ہائی کورٹ منتقلی کا عمل شروع ہوا اور حکومت نے جلدبازی میں مستقل تبادلے کا فیصلہ کیا تاکہ عدالت کی آزادی پر اثر انداز ہوا جا سکے ۔

