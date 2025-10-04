صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پشاور میں ڈبل سنچری ،پنجاب میں چینی 190روپے کلو

  • پاکستان
پشاور میں ڈبل سنچری ،پنجاب میں چینی 190روپے کلو

پشاور (مانیٹرنگ ڈیسک )ملک میں چینی کی زیادہ سے زیادہ فی کلو قیمت کی ڈبل سنچری مکمل ہوگئی۔

وفاقی ادارہ شماریات نے چینی کی قیمتوں کے نئے اعدادو شمار جاری کر دئیے جس کے مطابق پشاور کے شہری ملک میں سب سے زیادہ مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہیں   جہاں چینی کی زیادہ سے زیادہ قیمت 200 روپے تک فی کلو ہوگئی۔کراچی میں چینی کی فی کلو قیمت 195 روپے ،کوئٹہ 192 اور اسلام آباد میں چینی کی فی کلو قیمت 190 روپے تک ہے جبکہ پنجاب میں چینی کی زیادہ سے زیادہ فی کلو قیمت 190 روپے تک ہے ۔اس صورتحال میں ملک میں چینی کی اوسط فی کلو قیمت 183 روپے 89 پیسے پر آگئی ہے ۔ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں چینی کی اوسط فی کلو قیمت میں 5 پیسے کی کمی ہوئی۔گزشتہ ہفتے تک ملک میں چینی کی اوسط فی کلو قیمت 183 روپے 94 پیسے اور ایک سال قبل ملک میں چینی کی اوسط فی کلو قیمت 137 روپے 51 پیسے تھی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ایشوریا ، ابھیشیک کا گوگل اور یوٹیوب کو 4کروڑ کا قانونی نوٹس

سونم کپور اور آنند آہوجہ کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش متوقع

تابش ہاشمی فلموں کی دنیا میں انٹری کیلئے تیار

الزامات:کمار سانو نے سابقہ اہلیہ کو قانونی نوٹس بھیج دیا

تاج محل کو مندر بنانے کی سازش؟ پاریش راول کی فلم کے پوسٹر پر ہنگامہ

شوبز میں کئی مردوں نے حد سے بڑھنے کی کوشش کی؛ عائشہ عمر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak