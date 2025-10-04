صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
لیسکو میں کئی افسروں کی ڈپٹی منیجر کے عہدے پرترقی بڑے پیمانے پر تقرروتبادلے

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )لیسکو میں ڈپٹی منیجر کے عہدہ پر ترقی اور تعیناتیوں کا نوٹیفکیشن جاری کردیاگیا،ترقی پانے والے والوں میں صمیم گوہر،شاہزیب بھٹو ، سراج الدین اریجو ،ضمیر حسین ،نعیم احمد جمالی،محمد فاروق ،رانا احتشام الحسن ،محمد فاروق ،تبسم طاہر ،رابیل منظور ،عثمان اعجاز شامل ہیں۔

لیسکو میں بڑے پیمانے پر افسروں کے تقرروتبادلے بھی کئے گئے ہیں ، قمر زمان کو ڈپٹی منیجر ریجنل سٹور شالامار سمیت تعینا ت کرنے سمیت بیسیوں تقرریوں کا نوٹیفکیشن جاری کردیاگیاہے ۔

