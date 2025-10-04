گاڑیوں کی مفت امیشن ٹیسٹنگ ختم 500سے 2ہزار روپے فیس عائد
لاہور(کامرس رپورٹر)گاڑیوں کی مفت امیشن ٹیسٹنگ ختم ہوگئی ،ادارہ ماحولیات سے گرین سٹیکر کے حصول کیلئے وہیکل امیشن ٹیسٹنگ پر 500سے 2ہزار روپے تک سرکاری فیس عائد کردی گئی۔
جس کا اطلاق گاڑیوں کے ساتھ موٹرسائیکل اور رکشوں پر بھی ہوگا ۔ڈی جی ماحولیات پنجاب کے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق امیشن ٹیسٹنگ کیلئے موٹرسائیکل کی فیس100 روپے ہوگی جبکہ رکشہ 300،1000 سی سی سے کم انجن والی گاڑی 500،1000 سے 1500 سی سی 800 ،1500 سے 2500 سی سی والی گاڑی 1 ہزار ،2500 سے 4500 سی سی والی گاڑٰی 1500 اور4500 سی سی والی گاڑی کی فیس 2000 روپے مقررکی گئی ہے ۔