صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گاڑیوں کی مفت امیشن ٹیسٹنگ ختم 500سے 2ہزار روپے فیس عائد

  • پاکستان
گاڑیوں کی مفت امیشن ٹیسٹنگ ختم 500سے 2ہزار روپے فیس عائد

لاہور(کامرس رپورٹر)گاڑیوں کی مفت امیشن ٹیسٹنگ ختم ہوگئی ،ادارہ ماحولیات سے گرین سٹیکر کے حصول کیلئے وہیکل امیشن ٹیسٹنگ پر 500سے 2ہزار روپے تک سرکاری فیس عائد کردی گئی۔

جس کا اطلاق گاڑیوں کے ساتھ موٹرسائیکل اور رکشوں پر بھی ہوگا ۔ڈی جی ماحولیات پنجاب کے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق امیشن ٹیسٹنگ کیلئے موٹرسائیکل کی فیس100 روپے ہوگی جبکہ رکشہ 300،1000 سی سی سے کم انجن والی گاڑی 500،1000 سے 1500 سی سی 800 ،1500 سے 2500 سی سی والی گاڑی 1 ہزار ،2500 سے 4500 سی سی والی گاڑٰی 1500 اور4500 سی سی والی گاڑی کی فیس 2000 روپے مقررکی گئی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak