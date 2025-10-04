علیمہ خان پر انڈا پھینکنے سے متعلق اندراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت ملتوی
راولپنڈی (خبر نگار)ایڈیشنل سیشن جج راولپنڈی نے علیمہ خان پر انڈا پھینکنے سے متعلق اندراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت 6 اکتوبر تک ملتوی کر دی ۔
آئندہ سماعت پر فریقین وکلا کو دلائل کیلئے طلب کر لیا گیا ۔اندراج مقدمہ کی درخواست علیمہ خان کی وکیل تابش فاروق نے دائر کر رکھی ہے ، درخواست میں ایس ایچ او تھانہ صدر بیرونی سمیت پولیس حکام کو فریق بنایا گیا ہے ۔ علیمہ خان کی جانب سے اندراج مقدمہ کی درخواست کی پیروی محمد فیصل ملک نے کی۔درخواست پر سماعت ایڈیشنل سیشن جج فرحت جبیں نے کی۔