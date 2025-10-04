صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور :متعدد وارداتیں، شہری لاکھوں نقدی، قیمتی اشیاء سے محروم

  • پاکستان
لاہور :متعدد وارداتیں، شہری لاکھوں نقدی، قیمتی اشیاء سے محروم

لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے نقدی، موبائل فونز ،موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سے محروم ہو گئے ۔

ڈاکوؤں نے مانگا  منڈی میں عامر سے 1 لاکھ 40 ہزار روپے اور موبائل فون،نوانکوٹ میں غیور سے 1 لاکھ 30ہزار روپے اور موبائل فون، لیاقت آباد میں فردوس سے 1 لاکھ 25ہزار روپے اور موبائل فون، شالیمار میں طاہر سے 1لاکھ 15ہزار روپے اور موبائل فون ،بادامی باغ میں رزاق سے 1لاکھ روپے ، موبائل فون اور دیگر سامان لوٹ لیا ۔علاوہ ازیں نامعلوم افراد نے گجرپورہ اور ڈیفنس سے 2 گاڑیاں جبکہ اسلام پورہ، ستوکتلہ اور شیراکوٹ سے 3 موٹرسائیکلیں چوری کر لیں ۔

