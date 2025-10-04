صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغان صورتحال پرچارممالک کا اجلاس 6اکتوبر کوماسکو میں ہوگا

  • پاکستان
اسلام آباد (ذیشان یوسفزئی)افغانستان کی صورتحال پر آئندہ ہفتے ماسکو میں بڑی سیاسی بیٹھک ہوگی ، چار ممالک پاکستان، ایران، روس اور چین افغانستان کی صورتحال پر غور کرینگے ، سفارتی ذرائع نے بتایا کہ افغانستان پر چہار ملکی اجلاس 6 اکتوبر کوروس کے شہر ماسکو میں ہوگا۔

اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی محمد صادق خان کرینگے ، چین کی نمائندگی خصوصی ایلچی برا ئے افغانستان یوی ژاو ینگ کریں گے جبکہ ایران کے نمائندہ خصوصی حسن کاظمی قمی بھی اجلاس میں شریک ہونگے ۔روس کی نمائندگی خصوصی ایلچی ضمیر کابلوو بھی شریک ہونگے ،ذرائع کے مطابق اجلاس میں اہم ایجنڈا سکیورٹی صورتحال ہوگا ، افغانستان کی صورتحال سمیت خطے کی سکیورٹی ، انسداد دہشت گردی کو زیر بحث لایا جائے گا ،دوسری جانب پاکستان افغانستان کی صورتحال پر 7ویں ماسکو فارمیٹ اجلاس میں بھی شریک ہوگا، 7واں ماسکو فارمیٹ اجلاس 7 اکتوبر کو ماسکو میں ہوگا ،ماسکو فارمیٹ اجلاس میں بھی محمد صادق خان ہی پاکستان کی نمائندگی کریں گے اور اسی اجلاس میں میں سکیورٹی سمیت انسداد دہشتگردی انسداد منشیات اور افغان مہاجرین کے حوالے سے مسائل زیر غور آئیں گے ، ماسکو فارمیٹ اجلاس میں پہلی بار افغانستان کو بطور رکن ملک خوش آمدید کہا جائے گا ،اجلاس میں افغان عبوری وزیر خارجہ ملا امیر متقی بھی شریک ہوں گے ،ماسکو فارمیٹ اجلاس میں روس، پاکستان، چین، ایران، افغانستان اور بھارت بھی شریک ہوں گے ،ماسکو فارمیٹ اجلاس میں قازقستان، کرغزستان، ازبکستان اور تاجکستان بھی شریک ہوں گے ۔ 

