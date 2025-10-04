صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روس نے سلامتی کونسل کی صدارت سنبھا ل لی، ایجنڈے کا اعلان

اسلام آباد (آن لائن)روس نے یکم اکتوبر سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی اور اپنے دور صدارت میں ایک جامع اور وسیع ایجنڈے کے تحت اہم اجلاسوں کا انعقاد کرنے کا اعلان کیا ہے ۔

اسلام آباد میں روسی سفارت خانے کے ترجمان کے مطابق روسی صدارت کے دوران 23 اکتوبر کو مشرقِ وسطیٰ کی صورتحال پر وزرائی سطح کا کھلا مباحثہ جبکہ 24 اکتوبر کو اقوام متحدہ کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر وزرائی سطح کا خصوصی اجلاس ہوگا۔ اس کے علاوہ 17 اکتوبر کو سلامتی کونسل کے رکن ممالک افریقی اتحاد کی امن و سلامتی کونسل کے ساتھ مشاورت کے لیے ادیس ابابا کا دورہ کریں گے ۔مزید برآں خواتین، امن اور سلامتی کے موضوع پر بھی خصوصی مباحثہ ہوگا، جبکہ شام، یمن، صومالیہ، لیبیا، کولمبیا، مغربی صحارا اور بوسنیا و ہرزیگووینا سمیت کئی ممالک کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ ترجمان نے کہا کہ روس مسائل پر اتفاق رائے پیدا کرنے اور سلامتی کونسل کے کام کو مؤثر بنانے کی کوشش کرے گا۔

