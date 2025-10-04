احتجاج کیس :شبلی فراز ، میجر (ر)طاہر ،علی نواز کے وارنٹ گرفتاری
اسلام آباد (اپنے نامہ نگارسے )انسدادِ دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز ، میجر (ر)طاہر صادق اور علی نواز اعوان کے وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے جیل ٹرائل کیلئے ایک بار پھر خط لکھ دیا۔
گزشتہ روز عدالت نے تھانہ رمنا کے مقدمہ نمبر 153 میں پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز ، میجر (ر)طاہر صادق اور علی نواز اعوان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ،مقدمہ میں ملزموں پر بانی پی ٹی آئی کی پیشی کے موقع پر توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی کے الزامات عائد ہیں،دوران سماعت بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے وزارتِ داخلہ کو ایک مرتبہ پھر خط جاری کیا گیا جبکہ بانی پی ٹی آئی کے بھانجے حسان نیازی کے بارے میں رپورٹ بھی طلب کر لی گئی۔عدالتی ریکارڈ کے مطابق پی ٹی آئی رہنما سینیٹر مراد سعید اور حماد اظہر پہلے ہی اسی مقدمے میں اشتہاری قرار دئیے جا چکے ہیں، عدالت نے مزید سماعت یکم نومبر تک ملتوی کر دی ۔ انسداد دہشتگردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے 9 مئی کیسز میں سزا پانے والے رکن قومی اسمبلی عبداللطیف چترالی کو عدالت پیش ہو کر سرنڈر کرنے پر جیل بھجوادیا۔ عبدالطیف چترالی نے عدالت پیش ہوکر درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیاکہ پشاور ہائیکورٹ کی ہدایت کے مطابق درخواست دائر کی اورحکم عدولی نہیں کرنا چاہتا،متعلقہ عدالت میں گرفتاری پیش کر رہاہوں ۔فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ لطیف صاحب آپ نے ایویں دیر کر دی، لیکن یہ بھی اچھا ہے کہ آپ پیش ہوگئے ، بعد ازاں عدالت نے عبدالطیف چترالی کو سزا پر عملدرآمد کیلئے جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔