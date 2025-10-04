صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

احتجاج کیس :شبلی فراز ، میجر (ر)طاہر ،علی نواز کے وارنٹ گرفتاری

  • پاکستان
احتجاج کیس :شبلی فراز ، میجر (ر)طاہر ،علی نواز کے وارنٹ گرفتاری

اسلام آباد (اپنے نامہ نگارسے )انسدادِ دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز ، میجر (ر)طاہر صادق اور علی نواز اعوان کے وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے جیل ٹرائل کیلئے ایک بار پھر خط لکھ دیا۔

گزشتہ روز عدالت نے تھانہ رمنا کے مقدمہ نمبر 153 میں پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز ، میجر (ر)طاہر صادق اور علی نواز اعوان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ،مقدمہ میں ملزموں پر بانی پی ٹی آئی کی پیشی کے موقع پر توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی کے الزامات عائد ہیں،دوران سماعت بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے وزارتِ داخلہ کو ایک مرتبہ پھر خط جاری کیا گیا جبکہ بانی پی ٹی آئی کے بھانجے حسان نیازی کے بارے میں رپورٹ بھی طلب کر لی گئی۔عدالتی ریکارڈ کے مطابق پی ٹی آئی رہنما سینیٹر مراد سعید اور حماد اظہر پہلے ہی اسی مقدمے میں اشتہاری قرار دئیے جا چکے ہیں، عدالت نے مزید سماعت یکم نومبر تک ملتوی کر دی ۔ انسداد دہشتگردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے 9 مئی کیسز میں سزا پانے والے رکن قومی اسمبلی عبداللطیف چترالی کو عدالت پیش ہو کر سرنڈر کرنے پر جیل بھجوادیا۔ عبدالطیف چترالی نے عدالت پیش ہوکر درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیاکہ پشاور ہائیکورٹ کی ہدایت کے مطابق درخواست دائر کی اورحکم عدولی نہیں کرنا چاہتا،متعلقہ عدالت میں گرفتاری پیش کر رہاہوں ۔فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ لطیف صاحب آپ نے ایویں دیر کر دی، لیکن یہ بھی اچھا ہے کہ آپ پیش ہوگئے ، بعد ازاں عدالت نے عبدالطیف چترالی کو سزا پر عملدرآمد کیلئے جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

قومی ٹیسٹ سکواڈ کے 4 کھلاڑی ڈومیسٹک کرکٹ کیلئے ریلیز

شارلٹس ول اوپن سکواش، نور زمان سیمی فائنل میں پہنچ گئے

شعیب اوراہلیہ ثنا جاوید کے امریکا میں سیر سپاٹے ، تصاویر شیئر

ویمنز ورلڈ کپ، انگلینڈ نے جنوبی افریقا کو 10وکٹ سے ہرادیا

بارسلونا نے ورلڈ ہینڈ بال کلب چیمپئن شپ جیت لی

فیفا ورلڈکپ 2026کیلئے آفیشل میچ بال ٹریونڈا متعارف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak